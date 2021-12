Obrtnička komora Virovitičko-podravske županije uručila zahvalnice, priznanja i povelje zaslužnim obrtnicima

- PROMO -

Obrtnička komora Virovitičko-podravske županije jučer (srijeda) je u Društvenom domu u Čemernici održala 8. redovnu sjednicu. Tom prigodom, između ostalog, donesen je plan rada za iduću godinu, kojeg je obrazložio tajnik komore Božidar Jeremić.

– Neki od prioritetnih zadataka koje ćemo nastojati realizirati sve do najavljenog ukidanja Područnih obrtničkih komora, što se prema najavama očekuje zaključno sa srpnjem iduće godine, bit će, između ostalog, jačanje strukovne povezanosti i cehovske organiziranosti te usklađivanje s izmjenama i dopunama Zakona o obrtu i novim statutom HOK-a. Također, u planu je raditi na što većoj promociji obrtništva kroz organizaciju nastupa na sajmovima iz Plana regionalnih sajmova OK-a kao što su i sajmovi “Viroexpo” i “Agroexpo” u Virovitici, “Obrtnički sajam” u Slatini te “Sajam vina i kulena” u Orahovici. I dalje ćemo zastupati i štititi zajedničke interese naših obrtnika kod jedinica regionalne i lokalne samouprave, te davanje mišljenja i prijedloga OK-a u vezi zastupanja obrtništva na državnoj razini – spomenuo je neke od prioritetnih zadataka u 2022. Jeremić.

Uz obrtnike, skupštini su nazočili i gosti, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu VPŽ Bojan Mijok, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin i njegova zamjenica Vlasta Honjek Golinac.

Tom prigodom Mijok je istakao da se VPŽ na čelu sa županom Igorom Androvićem svesrdno zalagala da ne dođe do ukidanja Područne obrtničke komore VPŽ.

– Na žalost to nije urodilo plodom, no Virovitičko-podravska županija će i dalje stajati na raspolaganju našim obrtnicima, posebice kada je riječ o razvijanju tradicijskih obrta, te vas još jednom pozivam da se javite na Javni poziv koji će Županija objaviti u ožujku ili travnju iduće godine – pozvao je obrtnike na daljnju suradnju Bojan Mijok te im čestitao na dosadašnjem uspješnom radu.

Gradonačelnik Ivica Kirin zahvalio je obrtnicima na njihovom zalaganju za obrtništvo, ali pri tom i napomenuo da bi se država trebala više zalagati da im pomogne, jer ovako obrtništvo u Hrvatskoj dolazi u sve veće probleme.

– Država mora nastojati pomoći sektoru obrtništva, ali ne kroz deklarativno dijeljenje novca i nekih sitnih pomoći, jer to su ‘kozmetičke’ mjere koje neće pomoći obrtništvu. Treba nam strukturna promjena da, kao prvo, zaštitimo vas obrtnike. To će se učiniti na taj način da vas država oslobodi nepotrebnih nameta te da se taj novac usmjeri na radnike i vama omogući da poslujete te dođete do jeftinog zaduživanja u bankama. Držim da obrtništvo trebamo sačuvati, ne samo zbog zaposlenih ljudi nego i zbog tradicije, a Grad Virovitica i ja osobno dat ćemo sve od sebe da bi se to i ostvarilo – podržao je obrtnike gradonačelnik Kirin.

Na kraju skupštine podpredsjednik OK-a VPŽ Hrvoje Šimunović uručio je zahvalnice, priznanja i povelje zaslužnim obrtnicima.

Zahvalnice za izniman doprinos razvoju obrtništva i unaprijeđenju rada obrtničkih asocijacija dobili su: Krešimir Kostelac (Fructus Orahovica), Blaženka Međimurac (Slatinaoptik Slatina), Boris Meter (Frizerske usluge “Boris” Virovitica), Saša Rister (Tehnocom Orahovica) i Branko Tržić (“Tržić” Grabrovnica).

Priznanja su dobili: Dinko Aragović (“Dia” Virovitica), Dušan Knežević (Pro tehnika Orahovica), Miroslav Kolesarić (“Staklar” Slatina), Krešimir Suton (“Plehan” Slatina) i Marin Škudar (“Termodom” Pitomača).

Povelje su dobili: Ljiljana Jajić (trgovina “Medinci” iz Medinaca), Zdravko Šarić (“Kožaplast” Virovitica), Marica Šomođi (“Maja” Slatina) i Slavko Vranek (“Automehanika i limarija” Pitomača).

(www.icv.hr, bs, foto: B. Sokele)