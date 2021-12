Pitomački vokalni sastav The Fusion već 10 godina oduševljava svojim izvedbama

- PROMO -

Da je Pitomača poznata po mnogobrojnim glazbenicima govori i to da već deset godina četiri dame žare i pale, i to ne samo pitomačkom scenom već diljem županije i šire.

Riječ je o vokalnom sastavu The Fusion koji čine četiri dame, četiri vrhunska vokala: Iva Brusač, Daria Trubarac, Jelena Begović i Željka Bančić. Ova fantastična četvorka kako na koncertima, tako i na vjenčanjima, izložbama, promocijama, domjencima čine svaki trenutak posebnim sa svojim prekrasnim izvedbama.

Sve je započelo prije deset godina na satu pjevanja.

– Priča kreće prije deset godina kada je Darija došla kod mene u Glazbenu školu na sate pjevanja i dovela doktoricu Sanju Mitin. Tada se ustvari rodila ideja da mi napravimo sastav i prvo pjevamo sebi za dušu u četiri zida. Nakon nekog vremena smo se ohrabrile da se prikažemo javnosti kao ženski vokalni sastav te smo svoj prvi nastup imale na Humanitarnom koncertu za SOS Dječje selo Hrvatska u Pitomači – objašnjava Željka koja je voditeljica sastava i voditeljica pitomačke Glazbene škole.

Nakon prvog koncerta sastavu se priključuje Iva Brusač, a sve je dakako poteklo odlaskom na kavu.

– Željka i ja smo puno surađivale preko priredbi Glazbene i Osnovne škole i te godine kada su one prvi puta nastupale na humanitarnom koncertu, ja sam taj koncert vodila. Nakon mjesec, dva, kroz razgovor, Željka me pitala ‘Hoćeš ti doći pjevat?’ i naravno ja sam pristala. Tako sam se i ja pridružila, krenula na probe i evo nas danas ovdje – priča nam Iva te dodaje kako su se sastavu priključile još dvije članice te su se tada službeno formirale kao sastav.

Da bi bilo tko bio dio sastava trebalo je zadovoljiti određene uvijete, odnosno biti barem malo glazbeno potkovan jer ove djevojke ne rade po notama već po sluhu. Kako ističe Željka, najveći problem je bio naći nekoga da ih prati na instrumentu. U početku je to radila ona na klaviru, sve dok nisu pronašle Draganu Gunjević koja ih danas prati na gitari kao i Sven Domitrović koji im na nastupima uskače kao bubnjar. Prije dvije godine sastavu se priključuje i Jelena Begović.

– Igrom slučaja bila sam pozvana na lokalni radio i tamo sam upoznala našu Draganu. I tako smo kroz razgovor smo došle do toga da ona svira gitaru i sve se poklopilo. Počela je dolaziti na naše probe, brzo se uklopila i stvarno nam je super – kaže Željka, a i ostale članice potvrđuju da je Dragana upotpunila cijelu priču The Fusiona.

Ljubav prema glazbi prati ih još od malih nogu, ali i ljubav svojih sumještana koji jednostavno vole kada se ova četvorka nađe na pozornici, osobito na Glazbenom festivalu Pjesme Podravine i Podravlja.

– Prije šest godina smo krenule s nastupima na festivalima. Osim pitomačkog festivala, svake godine nastupamo i na Međimurskom festivalu, a želja nam je nastupati na požeškom festivalu „Aurea fest“ – kaže Daria.

Ističu da su različite po karakteru, ali, dodaju, to je ono što ih i najviše spaja.

– Super se slažemo baš zato što to radimo iz ljubavi pa sve nekako dođe na svoje mjesto. Postale smo ne samo kolegice, nego smo baš prijateljice – naglašava Iva.

– Sve si možemo reći, sve znamo jedna o drugoj tako da mislim da je to samo dodatni plus ovome što radimo jer to puno znači i na nastupima. Već vidiš po izrazu lica ako nešto nije u redu pa uskačemo jedna drugoj. Toliko se dobro poznajemo da već znamo što je na stvari, a da nismo ni počele pjevati – s osmijehom se nadovezuje Željka.

Probu obavezno imaju barem jednom tjedno, a kada planiraju nastup, probe održavaju i dva do tri puta tjedno. Iako su na pozornici već 10 godina još uvijek ih razveseli pohvala, osobito od domaćih glazbenika s kojima su, možemo reći, i glazbeno odrasle.

– Uvijek nam je drago kada nam naši domaći svirci kažu da smo se stvarno poboljšale i da smo svaki puta sve bolje, da se vidi pomak i da nas je lijepo slušati. To nam je stvarno veliki vjetar u leđa, jednako kao kada ljudi dobro reagiraju – ističe Daria.

Nadaju se da će sljedeće godine održati veliki koncert kao krunu ovih 10 godina, a u pripremi je i još jedna autorska pjesma te spot koja opisuje baš njih.

– Prije nekih godinu dana došle smo do toga da ljudi znaju po godinu dana unaprijed zvati da rezerviraju termin za vjenčanje i onda znaš da si došao do stvarno nekog lijepog nivoa tako da se sada osjećamo kao profesionalni sastav – dodaje Željka.

– Uživamo u pjevanju, nije nam naporno i ništa nam nije teško. U nedjelju, 19. prosinca imamo nastup na Adventu u Orahovici i gostujemo u Čačincima na velikom Božićnom koncertu koji će se održati 26. prosinca – s uzbuđenjem kaže Jelena te poziva sve na nadolazeće koncerte.

