Početna konferencija projekta “Potrubi za knjigu”: Bibliokombijem i radionicama žele razviti čitalačku kompetenciju i knjigu učiniti dostupnijom svima

U Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica danas (petak) je održana početna konferencija projekta „Potrubi za knjigu“. Riječ je o projektu vrijednom 2.523.721,56 kuna, od čega bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda iznose 85 posto, a 15 posto su sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Projekt je prijavljen na poziv Čitanjem do uključivog društva, koji je dio operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

Posrednička tijela u provedbi projekta su Ministarstvo kulture i medija RH i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Gradska knjižnica i čitaonica provodi ga u suradnji s partnerima, Gradom Viroviticom i Virovitičko-podravskom županijom, a traje do 15. rujna 2023. godine.

Početnoj konferenciji su uz predstavnike Knjižnice nazočili župan Igor Andrović sa suradnicima, gradonačelnik Ivica Kirin sa suradnicima, ravnatelji škola, predstavnici agencija i drugi.

Voditelj projekta i ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Robert Fritz zahvalio je svima na podršci i prepoznatim potrebama za ovakvom uslugom na području naše županije. Najavio je da će u okviru projekta biti održane radionice za tri ciljane skupine – za 65 djece i mladih do 25 godina, 25 osoba s invaliditetom i 50 osoba starijih od 54 godine, kao i to da će oko 1300 knjiga i sva knjižna građa koja će putovati do svih općina na našem području u bibliokombiju nuditi posudbu i druge usluge korisnicima te da će one biti besplatne.

U RED S NAJBOLJIMA

– U sklopu projektnih aktivnosti, najvažnija stvar koju ćemo dobiti je bibliokombi. Bibliokombi je taj koji će u budućnosti biti temelj, odnosno prvi korak u osnivanju bibliobusne službe VPŽ i to je određeni društveni standard na kojeg čekamo godinama. Kao primjer iz prakse mogu reći da bibliobusna služba Bjelovarsko-bilogorske županije ove godine slavi 50 godina postojanja. Dakle, svrstat ćemo se u red s najboljima. Opći cilj ovog projekta je povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti. Specifični ciljevi su povećanje dostupnosti knjižničnih zbirki i usluga aktivnostima kojima se potiču i razvijaju čitalačke kompetencije pripadnika ciljanih skupina odnosno stanovništvo u ruralnim krajevima naše županije. Drugi specifični cilj je povećanje svijesti o važnosti čitanja u ruralnom području Virovitičko-podravske županije – objašnjava R. Fritz. Kaže kako će se krenuti s 13 stajališta na području Županije, a s vremenom taj broj i proširivati, kako bi u konačnici Bibliokombi pokrivao čak 40 stajališta.

Riječ je o važnom projektu koji je dobio veliku podršku i Virovitičko-podravske županije, kao i Grada Virovitice, a koji su partneri na projektu. Gradonačelnik Ivica Kirin rekao je kako ovim projektom knjigu i svu građu čine dostupnijima onima koji nemaju knjižnicu u svom mjestu i koji do željenog naslova ili stručne literature moraju proći veću udaljenost.

– Upravo zato smo podržali ovaj projekt, zajedno sa Županijom i državnom razinom, kako bi pomogli ruralnim dijelovima naše županije promovirati knjigu i ponovo među ljude vratili kulturu čitanja. Smatramo da je naša dužnost omogućiti svima koji ne mogu doći do knjižnice da knjižnica može doći do njih. Često znamo reći da djeca ‘kupe’ naše navike, a ako vide da roditelji čitaju knjigu, i djeca će početi čitati. Ovo je dakle i jedna edukativna nota, da na taj način potičemo svoje najmlađe na čitanje i da koriste knjige kao izvor znanja. Svjesni smo da treba poticati i sve druge medije i modernu tehnologiju, ali knjigu ništa ne može zamijeniti – rekao je gradonačelnik Ivica Kirin.

ISTI UVJETI ZA SVE

Iako projekt traje do 15. rujna 2023. godine, zbog svoje važnosti partneri će ga produžiti na još pet godina i tako trošak njegova financiranja, koje sada dolazi iz bespovratnih sredstava preuzeti na sebe. Župan Igor Andrović kaže kako će se uz Grad Viroviticu i Virovitičko-podravsku županiju u financiranje uključiti i sve općine.

-Riječ je o projektu koji je bitan za cijelu našu županiju. Cijelo vrijeme napominjemo da za sve naše žitelje koji žive u ruralnim područjima županije želimo iste uvjete kao za one koji žive u urbanim područjima i ovo je jedan od projekata koji tu potrebu rješava. Nažalost, 35% županije još uvijek nije obuhvaćeno knjižničnom mrežom i upravo na jedan ovako inovativan način želimo postići i da ljudi iz ruralnih područja imaju prilike čitati knjižničnu građu koja se nalazi u knjižnici u Virovitici te koristiti usluge knjižnice kao i korisnici u gradu.

Isto tako, ovim projektom bit će obuhvaćeni i mladi do 25 godina, stariji od 54 godine te osobe s invaliditetom. Na taj način, osim što približavamo knjižničnu građu korisnicima u ruralna područja, pomažemo i tim ranjivim skupinama u društvu – o važnosti projekta rekao je župan Igor Andrović.

Brigu oko projekta vodit će stručni tim, a bibliokombi bi na put znanja i promoviranja čitanja trebao krenuti krajem iduće godine. U okviru projekta bit će zaposleno i dvoje ljudi: voditelj bibliobusne službe i vozač bibliokombija.

RADIONICE, KNJIGE, STEM GRAĐA

Krenut će i radionice, koje će obuhvatiti ciljane skupine – 65 djece i mladih do 25 godina, 25 osoba s invaliditetom i 50 osoba starijih od 54 godine. Mirjana Kotromanović, viša knjižničarka i voditeljica informativno-posudbene službe knjižnice objasnila je kako će prvo krenuti radionice za populaciju stariju od 54 godine te za osobe s invaliditetom, a potom, kad stigne i bibliokombi, one za djecu i mlade do 25 godina.

– Radionice za starije od 54 godine će uključiti pripovijedanje priča korisnika iz svoje kulture i iz tradicije svoga kraja, a rezultat toga će biti zbirka, odnosno zbornik priča koji će kasnije postati dijelom našeg fonda u bibliokombiju. Tako će korisnici postati autori zbirke koja će imati i zavičajnu vrijednost – rekla je M. Kotromanović.

Radionice namijenjene osobama s invaliditetom uključit će čitanje knjiga iz područja koje je njima blisko i provodit će se u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom na području cijele Virovitičko-podravske županije. Rezultat tih radionica bit će taktilna slikovnica koja će također postati dio građe koju će zainteresirani moći koristiti iz bibliokombija.

-Radionice za djecu i mlade do 25 godina obuhvatit će obradu onih tema koje ovu populaciju posebno zanima i kojom se bave, od analize problema s kojima se kao generacija nose i o kojoj progovaraju i književnici u svojim djelima do radionica iz STEM područja i robotike, a koje će također, zahvaljujući bibliokombiju, sada stići i na njihov „kućni prag“ – istaknula je M. Kotromanović. (www.icv.hr, mlo, foto: M. Lovrenc)