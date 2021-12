- PROMO -

Policija pozvala građane da novogodišnju noć provedu sigurno, da ne zlorabe oružje i pirotehniku te da ne sjedaju za volan ukoliko su konzumirali alkohol.

Nema dočeka Nove godine koji nije obilježen vatrometom i korištenjem drugih pirotehničkih sredstva, no policija upozorava da pirotehnička sredstva nisu igračke i da ih treba koristiti sigurno i po uputama proizvođača.

– Podsjećamo da je od ove godine zabranjena prodaja i korištenje petardi i redenika F2 i F3 kategorije. Ostala dozvoljena sredstva pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3, poput raketa i kutija s vatrometom, mogu koristiti samo osobe starije od 18 godina, i isključivo do 1. siječnja. Nakon tog datuma, navedena pirotehnička sredstva više se ne smiju koristiti – poručili su iz MUP-a.

Osobe mlađe od 18 godina, ali starije od 14 godina, mogu koristiti samo pirotehnička sredstva kategorije F1, a to su bengalske šibice, male petarde, konfete, žabice, pasje bombice, šibice sa zlatnom i srebrnom kišom i slično. Ova pirotehnička sredstva mogu se koristiti i nakon 1. siječnja, no iako se smatraju ”dječjom” pirotehnikom, nikako ih ne mogu koristiti djeca mlađa od 14 godina.

– Kazne za one koji ne poštuju propise su dosta visoke pa je tako za roditelje i skrbnike djece koja koriste pirotehnička sredstva propisana novčana kazna od 1.000 do 3.000 kuna, dok je za građane koji bacaju petarde ili koriste pirotehnička sredstva na nedopušten način propisana novčana kazna od 5.000 do 15.000 kuna. Pravne osobe i obrtnici koji prodaju pirotehniku djeci mlađoj od 14 godina ili koji prodaju nedopuštenu pirotehniku mogu biti kažnjeni od 10.000 do 30.000 kuna- Kažu iz MUP-a.

Policija poziva građane da novogodišnju noć provedu mirno, a ukoliko već koriste pirotehnička sredstva da to čine na siguran način.

Podsjećamo na savjete kojima će se spriječiti teže posljedice prilikom korištenja pirotehničkih sredstava:

pirotehnička sredstva kupujte isključivo u prodavaonicama u kojima je njihova prodaja dopuštena

pirotehnička sredstva upotrebljavajte isključivo prema priloženim uputama

ne pokušavajte ponovno aktivirati pirotehničko sredstvo koje je ”zatajilo” u prvom pokušaju

pirotehnička sredstva upotrebljavajte isključivo na otvorenom prostoru

ne bacajte pirotehnička sredstva na mjestima gdje se okuplja veći broj ljudi

ne bacajte pirotehnička sredstva prema drugim osobama ili životinjama.

– Također pozivamo građane da nikada, a posebice u vrijeme blagdana, ne zlorabe vatreno oružje, eksplozivne tvari i ostala sredstva čijom uporabom mogu nastati neželjene posljedice, kao i da bez sankcija predaju policiji oružje i minsko-eksplozivna sredstva, ukoliko ih nezakonito posjeduju – ističu.

Ako piješ, ne vozi!

Osim pirotehničkih sredstava i zlouporabe oružja, još jedna opasnost na koju treba pripaziti u novogodišnjoj noći je i vožnja pod utjecajem alkohola.

– U vrijeme blagdana možda je teško izbjeći alkohol, ali zato izbjegnite volan! Podsjećamo građane da su alkohol i neprilagođena brzina najčešći uzroci prometnih nesreća, pogotovo onih s težim posljedicama. Stoga poštujte prometne propise i ne upravljajte vozilom ako ste konzumirali alkohol kako bi Novu godinu proveli u sigurnom ozračju – naglašava policija.

Upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola je težak prekršaj, a novčane kazne rastu ovisno o izmjerenoj količini alkohola u krvi pa su kazne u rasponu od 700 sve do 20.000 kuna, a za razinu alkohola iznad 1.5 promila propisana je i kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Isto tako je kažnjivo i odbijanje alkotesta te je za taj prekršaj propisana novčana kazna od 10.000 do 20.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana.

– Budući da već i manje količine alkohola otežavaju percepciju i usporavaju reakcije vozača, a istovremeno povećavaju njihovo samopouzdanje te oni postaju slobodniji i skloniji kršenju prometnih propisa, podsjećamo vozače na sljedeće:

ako ste u društvu, unaprijed odredite tko će upravljati vozilom i ta osoba neka ne konzumira alkohol

ostavite automobil parkiran na propisan način i pješačite

koristite javni prijevoz ili usluge taxi prijevoza

zamolite nekog trijeznog da vas odveze ili pozovite nekoga da dođe po vas

ostanite prespavati do prestanka djelovanja alkohola (pripazite jer ako ste više popili, alkohol ćete imati u organizmu i sljedeće jutro).

Svim građanima želimo mirnu i sigurnu novogodišnju noć – poručuju iz MUP-a.

(www.icv.hr, MUP)