Proslavljeni hrvatski boksač Stjepan Božić i ove godine posjetio i svojim znanjem oduševio članove Boksačkog kluba Virovitica

- PROMO -

Proslavljeni hrvatski boksač Stjepan Božić, inače bivši svjetski prvak u supersrednjoj kategoriji po verziji WBF i ove je godine posjetio članove Boksačkog kluba Virovitica.

Podsjetimo, umirovljeni 46-godišnji boksač 4. lipnja 2005. godine u Zagrebu je osvojio naslov svjetskog prvaka u supersrednjoj kategoriji po WBF-ovoj verziji, pobjedom protiv australskog boksača Nadera Hamdana u borbi za ispražnjeno mjesto prvaka. Božića je trenirao njegov brat Vladimir. Naslov je obranio iste godine 2. prosinca u Zadru, u borbi protiv argentinskog boksača Julia Cesara Vasqueza.

Porazima protiv gruzijskog boksača Davida Gogijašvilija u Oldenburgu 4. ožujka 2006. godine na bodove, pri čemu mu je sudac dva puta odbrojavao (kojim nije izgubio naslov), a posebice nakon poraza klasičnim nokautom u 2. rundi od ukrajinskog boksača Vitalija Cipka 23. rujna 2006. u Wetzlaru, njegov napredak u boksačkoj karijeri je bio zaustavljen, jer mu boksački promotor Wilfried Sauerland nije ponudio novi ugovor.

2. kolovoza 2007. je u Pagu osvojio naslov interkontinentalnog prvaka u supersrednjoj kategoriji po WBA-ovoj verziji u borbi protiv danskog boksača Lolenge Mocka, u borbi za ispražnjeno mjesto. Naslov je obranio 29. ožujka 2008. u Širokom Brijegu protiv belgijskog boksača Djamela Selinija te protiv armenskog boksača Romana Aramiana 25. srpnja 2008. u Pagu.

Posljednjih godina karijere Božićeve su borbe imale i humanitarni karakter, jer su se organizirale tako da su prihodi od ulaznica donirani u humanitarne svrhe (za teško oboljelu djecu, djecu s teškoćama u razvoju i slično).

Čovjek koji je u ringu proveo punih 25 godina (15 profesionalno i 10 amaterski), odlučio je i ove godine dio svog ogromnog znanja i iskustva prenijeti polaznicima virovitičke Škole boksa.

Zanimljiv dvodnevni seminar održan je proteklog vikenda u virovitičkoj hali Viroexpo. Mladi boksači s velikim su zanimanjem pristupili praktičnom dijelu seminara, što je za većinu bilo neprocjenjivo iskustvo.

-Moja suradnja s Boksačkim klubom Virovitica traje već dugi niz godina i drago mi je što mogu doći i pomoći tim mladim ljudima, ali i njihovim trenerima, prenijeti im dio znanja i iskustva koje imam, kako bi što brže napredovali u boksačkoj vještini – rekao nam je Stjepan Božić.

U praktičnom dijelu seminara, između ostaloga, Božić je s malim boksačima radio obrane, blokade i otklone od udaraca, a sve s ciljem da smanje ili u potpunosti eliminiraju strah od udarca.

Posebno zanimljiv bio je i onaj teorijski dio u kojem je Stjepan ispričao nekoliko zanimljivih priča vezanih uz njegovu karijeru i pritom naglasio da je psihološka priprema zapravo najjači ‘alat’ svakog sportaša, a posebno onih u svijetu boksa.

-Boks iz godine u godinu napreduje i s vremenom sam i sam postao mudriji i došao do zaključka da je boks fizički jako težak, ali psihički, to je najteži sport na svijetu. U ringu se zapravo borite protiv dva protivnika. Ispred sebe imate čovjeka protiv kojeg se borite, ali u tom istom trenutku borite se i protiv sebe samoga, stalno je prisutna neka unutarnja borba i to nije nimalo lako. Psihološka priprema, odnosno psihološka stabilnost zapravo je najbitniji faktor u cijeloj priči. Hoće li na kraju netko od ovih mališana napraviti ozbiljniju karijeru, to ne možemo znati, ali cilj seminara bio je da usvoje određene kvalitete iz svijeta boksa za daljnji život, da određena iskustva iz boksačke dvorane mogu primjeniti u svakodnevnom životu i da što bezbolnije prolaze kroz razne životne probleme i poteškoće na koje će nailaziti – zaključio je bivši boksački šampion.

(www.icv.hr, ts, foto: T. Szabo)