Sjednica Vlade: Izglasana mjera “Biram Hrvatsku”, naručeno novo proteinsko cjepivo, produženo radno vrijeme ugostiteljima

Danas (četvrtak) je održana sjednica Vlade na kojoj je izglasana mjera Biram Hrvatsku, kojom će se nadgraditi aktualne mjere za samozapošljavanje i njome će se sadašnji prag od 130 tisuća kuna, za provedbu poslovnog plana koji odobri HZZ, podići do maksimalnih 150 tisuća kuna.

Uz to, one koji su u posljednje dvije godine barem jednu godinu bili zaposleni u nekoj od članica EU, motivirat će se na povratak s dodatnih 50 tisuća kuna, što je ukupno maksimalnih 200 tisuća kuna, piše Index.

“Zaraza se sad nešto brže širi u Dalmaciji”

– Vlada i Stožer svakodnevno prate razvoj situacije s omikronom, koja se rasplamsava i u EU i u svijetu. U nekim zemljama mjere se pooštravaju, tamo se širi dinamikom da se udvostručava svakih nekoliko dana, a delta se udvostručavala svakih 10-12 dana. To je zabrinjavajuće – rekao je Plenković na početku sjednice.

– Sadašnja cjepiva su takva da treba primiti booster dozu da se zaštite od omikrona. Postoje naznake da je možda omikron manje virulentan od drugih, ali to trebaju potvrditi istraživanja. Kad gledamo regije, vidi se da se zaraza širi nešto brže u Dalmaciji – rekao je premijer.

– Važno je da se ne opustimo previše ovih dana – dodao je.

O koroni je govorio i ministar zdravstva Vili Beroš.

“Vlada naručila novo proteinsko cjepivo”

– Uslijed manjeg broja zaraženih, pada i broj hospitaliziranih, ali i dalje je puno pacijenata na intenzivnoj njezi. Dosad je u bolnicama obrađeno više od 45.000 pacijenata od tzv. postcovid-stanja – rekao je Beroš.

– U ponedjeljak su zaprimljene prve doze lijeka protiv covida. Namijenjen je liječenju lakših oblika bolesti, primjenjivat će se u dnevnim bolnicama. EMA je donijela preporuku o odobrenju proteinskog cjepiva Novavax, a vlada je naručila 198.000 doza, koje očekujemo početkom veljače – rekao je Beroš.

– Više od 80% hospitaliziranih nije cijepljeno, vidi se pomak prema mlađim dobnim skupinama. Kod nas je trenutno mirna epidemiološka situacija, ali to nije dozvola za nekontrolirana blagdanska okupljanja. S obzirom na širenje omikrona, snažno preporučujemo cijepljenje trećom dozom – rekao je Beroš.

Božinović: Ugostiteljski objekti za Badnjak i Staru godinu mogu raditi do 2 ujutro

Davor Božinović govorio je o mjerama za blagdane.

– Iznimno na dane 24. i 31. prosinca dopušta se nešto dulje trajanje manifestacije i radno vrijeme ugostiteljskih objekata do dva ujutro, umjesto do ponoći. To što će te manifestacije trajati dulje, ne znači da se ne treba pridržavati svih mjera – rekao je Božinović.

Aladrović o plaćanju iseljenika

Josip Aladrović potom je govorio o plaćanju iseljenicima za povratak u Hrvatsku i poticajima za preseljenje u ruralne dijelove Hrvatske.

– Mjere u 2022. godine bit će usmjerene na poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja. Doprinijet će napretku i stabilnosti. Do sada je u dva mandata ove vlade uloženo gotovo šest milijardi kuna u te mjere te je uključeno 185 tisuća osoba. Ono što ove mjere razlikuje od prethodnih su dva nova snažna elementa: Prvo je prijelaz na zeleno i digitalno, to se dodatno stimulira kroz mjere zapošljavanja, a drugi je demografski naglasak, koji je premijer spomenuo na početku.

– Mjera Biram Hrvatsku uvodi se kako bi se potakle migracije unutar Hrvatske, ali i iz europskog gospodarskog prostora u Hrvatsku. Maksimalni iznos poticaja iznosit će 200.000 kuna. Mi smo kao vlada više od 12.5 milijardi kuna uložili u mjere za očuvanje radnih mjesta. Iz očuvanja radnih mjesta prelazimo u stvaranje radnih mjesta – rekao je Aladrović.

Što točno donosi mjera Biram Hrvatsku?

Riječ je o proširenju mjere samozapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), kojom se, među ostalim, onima koji bi se vratili u Hrvatsku iz zemalja europskog gospodarskog prostora i Švicarske i pokrenuli posao, dalo dodatnih 50 tisuća kuna, a tu su i dodatni poticaji za pokretanje posla u ruralnim krajevima.

Po trenutnom režimu, moguće je maksimalno dobiti do 130 tisuća kuna za provedbu poslovnog plana koji HZZ odobri.

Novom mjerom podiže se prag sa 130 na do maksimalnih 150 tisuća kuna. Dodatno, one koji su zadnje dvije godine barem godinu dana bili zaposleni u jednoj od članica EU, motivirat će se s dodatnih 50 tisuća kuna na povratak. To daje maksimalnih 200 tisuća kuna za onog tko bi se vratio u Hrvatsku, prijavio na mjeru, a HZZ mu odobri poslovni plan.

Slična mjera predviđa se za migracije unutar Hrvatske, s obzirom na trend da ljudi iz ruralnih sele u urbana područja.

Tako se žele potaknuti migracije u područja poput Dalmatinske zagore, Like, Gorskog kotara, Banovine i Slavonije, a uz istu opciju samozapošljavanja, odnosno potporu do 150 tisuća kuna, njih bi se motiviralo i s dodatnih 25 tisuća kuna, što je maksimalnih 175 tisuća kuna.

Nakon donošenja vladinog zaključka mjeru Biram Hrvatsku bi formalno trebalo donijeti Upravno vijeće HZZ-a.

(index.hr)