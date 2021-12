VIDEO Pogledajte spot “Nespretni djedica” u izvedbi mališana Glazbene igraonice

- PROMO -

Mališani, polaznici Glazbene igraonice Glazbene škole „Jan Vlašimsky“ iz Virovitice uz pomoć svojih kreativnih i svestranih teta Ane Filipović i Dijane Sulimanac pripremili su pravu glazbenu poslasticu. U suradnji s profesorima glazbene škole snimili su spot za božićnu pjesmu „Nespretni djedica“.

Tekst potpisuje Daniela Savinovski, glazbu Mirjana Dizdarević Bjelajac, a za aranžman je bio zadužen Vedran Gorjup.

– Uvijek rado i s veseljem pripremamo nove pjesmice, no moram priznati da je ovo nešto jako posebno zato što nikada do sada nismo snimali spot za Božić. Poseban je osjećaj što imamo svoju pjesmicu i stoga ovim putem velika hvala profesorima kolegama Danieli, Mirjani i Vedranu koji su nam to omogućili, ravnatelju Damiru Mihaljeviću na podršci, roditeljima koji su uvijek uz nas i naravno našem kamermanu Mirku Poljancu koji sve naše ideje s radošću pretvori u stvarnost. Od srca svima želimo blagoslovljen i radostan Božić te uspješnu i bolju novu 2022. godinu neka bude ispunjena sa što više pjesme i veselja – poručili su iz Glazbene igraonice.

(www.icv.hr, D. Sulimanac)