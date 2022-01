2. NL ISTOK POČETNICI Suhopoljski mališan Luka Šafran najbolji ligaški strijelac: Slatina u nastavak sezone ulazi s trećeg mjesta

- PROMO -

Nakon devet odigranih utakmica 2. NL Istok kod početnika, u kojoj se natječe nekoliko klubova s područja Virovitičko-podravske županije, prema ostvarenim rezultatima najuspješniji su nogometaši Slatine. Uz šest pobjeda, jedan neriješen susret i svega dva poraza, u prvom dijelu sezone stigli su do 19 osvojenih bodova što im je bilo dovoljno za treće mjesto na tablici. Dva boda više ”skupio” je đurđevački Graničar, dok su se naslovom jesenskog prvaka okitili igrači Daruvara koji su jesenas bili nedodirljivi te su uz maksimalan učinak od devet pobjeda postigli čak 55 pogodaka, a primili samo pet.

Četvrto mjesto nakon uspješnog prvog dijela zauzeli su nogometaši Voćina koji za Slatinom zaostaju dva boda, slijedi Suhopolje, najefikasniji klub s našeg područja koji je postigao 48 pogodaka što je bilo dovoljno za 16 bodova, dok je na šestom mjestu Bratstvo iz Gornjeg Bazja (13). Pitomača je s tri pobjede i jednim neriješenim rezultatom upisala 10 bodova, akademci iz No Limit TVIN-a došli su do jednog manje, dok je naš preostali predstavnik, Škola nogometa Orahovica, na posljednjem mjestu bez bodova. Dodajmo kako se između No Limit TVIN-a i orahovačke Škole nogometa smjestio Podravac koji je upisao jednu pobjedu.

Luka Šafran iz Suhopolja najbolji je ligaški strijelac protekle jeseni s 28 upisanih pogodaka pored svog imena. Slijedi ga Ivan Špoljar iz Bratstva s 16 zgoditaka, Nikola Ostojić (Slatina) postigao je dva manje, Matko Marić iz Daruvara precizan je bio 13 puta, a Marko Iličić, igrač Bratstva, mrežu je zatresao osam puta.

