2. ŽNL ISTOK Zrinski iz Nove Bukovice vodeći nakon devet odigranih utakmica: DOŠK na dva boda zaostatka, Krčevina i Mladost u ”opasnoj” zoni

Zrinski iz Nove Bukovice najuspješnija je momčad 2. ŽNL Istok nakon devet odigranih utakmica u jesenskom dijelu prvenstva. Činilo se kako bi do prvog mjesta mogli doći s maksimalnim učinkom, no u tom ih je naumu spriječio DOŠK koji im je nanio jedini poraz do sad. Upravo zahvaljujući toj pobjedi DOŠK se i dalje drži u više nego dostižnom zaostatku na drugom mjestu, a bodovna razlika iznosi samo dva boda.

Treće mjesto pripalo je josipovačkom Dinamu koje je unatoč drugoj najboljoj ligaškoj obrani skupilo ”samo” 17 bodova, dok je do jednog boda manje došla Munja koja je trenutno na četvrtom mjestu s 16 bodova. Velika gužva nastala je na sredini tablice budući da su tamo smještene tri momčadi s jednakim brojem bodova, točnije njih 13, a riječ je o Standardu, Ćeralijama i Grabiću. Čađavačka Mladost uspjela se odvojiti od začelja tablice i doći do koliko-toliko sigurne zone s 10 bodova, dok će se borba za ostanak u ligi voditi između Krčevine, koja je slavila jednom, i bakićke Mladosti koja je ostala bez bodova.

Zanimljivo će biti i u borbi za najboljeg strijelca budući da su nakon prvih devet kola na vrhu izjednačeni Dinamov Milenko Beneš i DOŠK-ov Luka Zeman s deset zgoditaka. Antonio Prpić i Matej Šimek, oba iz vodeće momčadi, u strijelce su se upisali devet puta, dok su osam zgoditaka postigli Dejan Mioljević (Dinamo) i Marijan Velić (DOŠK).

(www.icv.hr, mra, foto: facebook, Nk Zrinski, Nova Bukovica)