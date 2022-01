Božinović: Stožer zbog omikrona razmatra nove mjere

- PROMO -

Danas je, podsjetimo, zabilježeno oko 8500 novih slučajeva zaraze u Hrvatskoj, što je najviše od početka pandemije.

O epidemiji koronavirusa na sjednici Vlade govorili su premijer Andrej Plenković te ministri Vili Beroš i Davor Božinović, prenosi Index.

Plenković: Stožer će ovih dana razgovarati o novim mjerama

– Danas imamo rekordan broj novih slučajeva, njih 8.587. Ti brojevi pokazuju da je omikron vjerojatno izrazito prisutan kod nas. Znamo da je riječ o znatno zaraznijoj varijanti virusa, a posebno velik porast imamo u Dalmaciji, tamo je više slučajeva nego u Zagrebu. Svaki peti slučaj u Hrvatskoj je ili u SDŽ-u ili u Zagrebu. Omikron je zarazan i dva dana prije pojave prvih simptoma i zbog toga se brže širi i zato pozivamo na pridržavanje osnovnih epidemioloških mjera – rekao je Plenković.

– Mi danas imamo 63% cijepljenih odraslih s dvije doze. Oni koji su primili treću dozu, njih je oko 530.000. Svi oni koji mogu primiti treću dozu neka je prime, dovoljno je doza za sve građane. To je osobito važno za starije sugrađane, naročito one starije od 60. Svaki četvrti naš sugrađanin stariji od 60 godina nažalost nije cijepljen – rekao je.

– Porast koji vidimo u brojnim zemljama, pa i kod nas, upozorava koliko je važno pridržavati se mjera koje imamo. Temeljni način zaštite je cijepljenje – rekao je Plenković, ponovno pozvavši građane da se cijepe.

“Stožer ima zadaću odlučiti o novim mjerama”

– Najbitnije je da shvatimo da je zaštita kombinacija svih mjera zajedno. Ono što mi se još čini bitnim je da, ako bude puno više zaraženih, bit će i više hospitaliziranih – rekao je Plenković.

– Stožer ima zadaću da razmotri ovu novu situaciju i odluči o novim mjerama koje ćemo eventualno poduzeti – rekao je Plenković.

O epidemiji koronavirusa govori i Beroš.

Beroš: Podižemo spremnost na najveću razinu

– Danas imamo 8.587 novih slučajeva, to je na tjednoj razini porast od 50%. To je ujedno i najveći broj novih slučajeva u epidemiji. Udio zaraženih je veći od 45%. Najveći rast imaju dalmatinske županije i Vukovarsko-srijemska županija – rekao je Beroš.

– Rast hospitaliziranih imamo u KBC-u Split te dubrovačkoj, pulskoj i šibenskoj bolnici, dok ostale bolnice bilježe istu razinu hospitalizacija u odnosu na prije tjedan dana – rekao je Beroš.

– S obzirom na nove brojke, podiže se spremnost na najveću razinu. Treba naglasiti da većina bolnica u kratkom roku može povećati covid-kapacitete. Ako bi se to dogodilo, to bi značilo reduciranje druge zdravstvene zaštite – rekao je Beroš.

– Boosterom je cijepljeno samo 16.2% odraslih osoba, što nije dovoljno za adekvatni odgovor na moguću ugrozu omikron varijantom – rekao je Beroš.

– Zbog sve većeg broja novozaraženih zbog omikrona i blagdanskih okupljanja, može doći do povećanog pritiska na zdravstveni sustav. Izbjegavajte nepotrebne kontakte, nastavite se pridržavati svih osnovnih mjera, i distance i maski, i izbjegavanje okupljanja u zatvorenom i prozračujte. To navedeno uz cijepljenje čini razliku koja nas može dovesti do izlaska iz epidemije – rekao je Beroš.

– Prekjučer je u Hrvatskoj detektiran prvi slučaj zaraze fluronom, istovremene zaraze gripom i koronavirusom, može se očekivati da će toga biti još – rekao je.

– Pozivam građane da više ne odgađaju odluku o cijepljenju, naročito apeliram na starije sugrađane – rekao je Beroš.

Božinović: Stožer dnevno razmatra uvođenje novih mjera

– Današnji brojevi ukazuju na vjerojatnost da se omikron značajnije počeo širiti u Hrvatskoj. Čini se da zasad kliničke slike nisu toliko teške kao kod delte, ali to još uvijek treba pratiti, čeka se čvršća znanstvena potvrda. S obzirom na mogućnost da se zdravstvo nađe pred novim izazovom, Stožer dnevno razmatra uvođenje novih mjera – rekao je Božinović.

– Sve ovo ne umanjuje važnost primjene već postojećih mjera. Virus se širi zrakom, nužne su maske u zatvorenom, nužno je i hitno cijepljenje, posebno za necijepljene, ali i booster nakon dvije doze. Cijepljenje značajno pomaže, ali nije jedini način za sprječavanje zaraze omikronom, nije zamjena za maske, distancu i prozračivanje – rekao je Božinović.

(index.hr)