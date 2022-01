Državni ured za reviziju: Tvrtka Vodakom d.o.o. ima najmanje gubitke vode i jedina se uklapa u standarde Strategije upravljanja vodama u RH

- PROMO -

Državni ured za reviziju obavio je financijsku reviziju za 2020. godinu za devet trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica s tim da je fokus bio na društvima koja pružaju vodne usluge. Među njima je bila i tvrtka Vodakom iz Pitomače za koju je utvrđeno da ima najmanje gubitke vode te da se jedina uklapa u standarde Strategije upravljanja vodama RH prema kojoj je prihvatljiva vrijednost gubitka vode od 15 do 20 posto, piše Tportal.

Tvrtka Vodakom isporučitelj je vodne usluge na području Općine Pitomača, a osnovana je od strane Općine 2013. godine. Jedna je od manjih tvrtki koja broji svega pet zaposlenih te su, osim toga, jedni od mlađih isporučitelja vodnih usluga u Republici Hrvatskoj.

– Upravljamo s preko 160 kilometara vodoopskrbnog cjevovoda, održavamo preko 20 kilometara kanalizacijskog cjevovovoda, a na području imamo i strateško bitne objekte za opskrbu vodom poput vodocrpilišta Lisičine i vodospremnika Sedlarica. Upravljamo i Uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Pitomača, u suradnji su Općinom redovito provodimo projekte na našem uslužnom području, a neki od njih su izgradnja temeljnog cjevovoda i vodospremnika Sedlarica, izgradnja vodoospskrbne mreže u naseljima Turnašica, Sedlarica, Velika i Mala Črešnjevica, Grabrovnica i Dinjevac, izgradili smo i vodoopskrbu Visoke zone naselja Velika Črešnjevica, Sedlarica i Turnašica, a u provedbi je projekt izgradnje vodoopskrbe Šašnato Polje – istaknuo je direktor Antonio Vidović koji je na čelu tvrtke od 2018. godine.

Također, jedan od zadataka je i planiranje projekata na uslužnom području, a tu su izdvojili projekt aglomeracije Pitomača, najveći projekt u povijesti općine vrijedan 262 milijuna kuna. Vodakom d.o.o. na realizaciji ovog projekta sudjeluje kao partner, zajedno s Općinom Pitomača, dok je nositelj projekta Virkom d.o.o. s kojim su ostvarili odličnu suradnju. Uz sve spomenuto, Vidović se ovom prilikom osvrnuo i na reviziju za prošlu godinu, a kako nam je pojasnio, do gubitaka u sustavu vodoopskrbe dolazi iz poznatih razloga u koje ubrajaju preradu vode i ispiranje cjevovoda, te nepoznatih u koje spadaju požarne potrebe i krađa.

– Svakodnevnim zahvaćanjem vode iz zdenaca na lokaciji crpilišta Pitomača ista se prerađuje, a u sustavu prerade vode određena količina vode služi za navedeno i to se evidentira kao gubitak na mreži. Taj gubitak je neophodan i poznat isporučitelju vodne usluge. Dva puta tjedno sustav vrši ispiranje filtra kroz kojeg je prošao proces prerade vode, to ispiranje zahtjeva određenu količinu vode, a tretira se kao gubitak koji je opravdan i nužan. Što se tiče ispiranja, mreža je u duljini od 160 kilometara tako da se periodično mora isprati preko hidranta, a posebno na mjestima manje priključenosti te na mjestima gdje krajevi vodoospkrbnog cjevovoda završavaju linijskim, a ne prstenastim oblikom – istaknuo je Vidović i dodao.

– Gubici prilikom požarnih potreba također su opravdani kao i prethodno spomenuti. Svjedoci smo da sve češće dolazi do nekontroliranih požara, a kada Javne vatrogasne postrojbe i Dobrovoljna vatrogasna društva izlaze na intervenciju, koriste vodu iz sustava vodoopskrbe preko hidranata u cilju sprječavanja daljnjeg širenja požara i u količinama koje su za to potrebne. Što se preostale stavke tiče, na krađu vode teško da se može utjecati, a to se odnosi na krađe na kućnim priključcima (manja vjerojatnost), do krađe na razvedenoj hidrantskoj mreži. Hidrantska mreža je nadzemna, uočljiva i kao takva idealna za krađu vode, a nemoguće je imati kontrolu nad više od 450 hidranata te se upravo preko tog stvara neopravdani gubitak vode – rekao je.

Kako i stoji u izvješću Državnog ureda za reviziju, od obuhvaćenih tvrtki pitomački Vodakom bilježi najbolje rezultate u ovom segmentu. Prema nalazu revizije, sve to ostvareno je zahvaljujući relativno novoj vodoopskrbnoj mreži, dobro izvedenim radovima prilikom izgradnje vodoopskrbne mreže te dobrom upravljanju vodoopskrbnom mrežom u smislu održavanja, a ovi podaci najbolji su mogući pokazatelj uspješnosti njihovog poslovanja.

