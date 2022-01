KINO PITOMAČA Ovog vikenda horor “Vrisak”, avanturistički “Vuk i lav” i animirani “Moja čudovišna obitelj 2”

- PROMO -

Ovog vikenda u Kinu Pitomača možete pogledati tri zanimljive projekcije. U petak, 28. siječnja u 19 sati na rasporedu je horor “Vrisak”. U subotu, 29. siječnja termin od 19 sati rezerviran je za avanturistički film “Vuk i lav”. U nedjelju, 30. siječnja u 17 sati pogledajte animirani film “Moja čudovišna obitelj 2”, sinkroniziran na hrvatski.

VRISAK

IZVORNO IME: Scream

REDATELJ: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

ŽANR: Horor

ULOGE: David Arquette, Jack Quaid, Neve Campbell, Courteney Cox, Jenna Ortega, Melissa Barrera

TRAJANJE FILMA: 114 min

GODINA: 2022.

DRŽAVA: SAD

SADRŽAJ FILMA:

Nakon što je niz brutalnih ubojstava šokirao mirni gradić Woodsboro, ubojica s maskom “Ghostface” ponovno počinje terorizirati skupinu tinejdžera kako bi oživio tajne iz smrtonosne prošlosti grada.

VUK I LAV

IZVORNO IME: The Wolf and the Lion

REDATELJ: Gilles de Maistre

ŽANR: Avantura

ULOGE: Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick, Derek Johns

TRAJANJE FILMA: 100 min

GODINA: 2022.

DRŽAVA: Francuska

SADRŽAJ FILMA:

Film prati putovanje Alme (Molly Kunz), svojeglave studentice glazbe iz New Yorka koja dolazi na zabačeni kanadski otok na sprovod svog djeda koji ju je odgojio. Dok se ponovno povezuje sa svojim korijenima, Alma neočekivano pronalazi izgubljeno mladunče lava koje je bilo predodređeno za cirkus u Vancouveru i ugroženu vučicu koju progone istraživači. Vuk i Lav je priča o djevojci, vuku i lavu te prijateljstvu koje će im zauvijek promijeniti živote.

MOJA ČUDOVIŠNA OBITELJ 2

IZVORNO IME: Happy Family 2

REDATELJ: Holger Tappe

ŽANR: Animirani

ULOGE: Tin Rožman, Lana Blaće, Judita Franković, Dijana Vidušin, Živko Anočić

TRAJANJE FILMA: 103 min

GODINA: 2021.

DRŽAVA: Njemačka, Velika Britanija

SADRŽAJ FILMA:

Godinu dana nakon njihove čudovišne avanture, obitelj Wishbone ponovno živi svojim normalnim, ljudskim životima, koji su ispunjeni svim uobičajenim svađama, stresovima i svakodnevnim ludilom koje obiteljski život nosi.

Iznenadni susret s Milom Starr označava početak nove avanture zbog koje svi njihovi normalni problemi nestaju. Kako bi oslobodili Babu Jagu i Renfielda iz kandži Lovca na čudovišta, obitelj Wishbone se ponovno pretvara u vampira, Frankensteinovo čudovište, mumiju i vukodlaka. Zajedno sa svoja tri kućna ljubimca, naša obitelj ponovno proputuje cijeli svijet kako bi spasila svoje prijatelje, stekla nova čudovišna poznanstva i konačno shvatila da nitko nije savršen – i kako čak i oni s manama mogu pronaći sreću.

(Kino Pitomača)