Poljoprivreda u kontekstu klimatskih promjena i europskog Zelenog plana: Prinosi bi se do 2050. godine mogli smanjiti za 3 do 8 posto

- PROMO -

Na 47. sjednici Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora održanoj danas (26. siječnja 2022. godine) na Fakultetu agrobioteničkih znanosti u Osijeku raspravljalo se o poljoprivredi u kontekstu klimatskih promjena i europskog Zelenog plana

-Osuvremenjivanje poljoprivrede razvojem održivijih poljoprivrednih praksi, uz istodobnu zaštitu prirode i borbu protiv klimatskih promjena, jedan je od ključnih ciljeva reformirane Zajedničke poljoprivredne politike, dok su prelazak na veću održivost naših prehrambenih sustava i iznalaženje rješenja za očuvanje bioraznolikosti ciljevi europske Strategije od polja do stola i Strategije bioraznolikosti u kontekstu europskog Zelenog plana- rečeno je prilikom rasprave.

Prema riječima predsjednice saborskog odbora za poljoprivredu u hrvatskom saboru Marijane Petir, Europska komisija u svojem strateškom dokumentu za hrvatski nacionalni strateški plan istaknula je kako Hrvatska koristi manje antimikrobnih sredstava i pesticida od ostatka zemalja Europske unije, po biološkoj raznolikosti u vrhu je EU kao i po potencijalu za razvoj biogospodarstva.

Premda su površine pod ekološkom proizvodnjom znatno rasle, Petir upozorava kako treba biti na oprezu u nekim drugim segmentima.

-Znamo da je suša, prema procjenama koje je stručna i znanstvena javnost potvrdila, imala najveći utjecaj na smanjenje prinosa u poljoprivredi. Od 2013. do 2016. godine te su štete bile čak 3 milijarde kuna, odnosno čak 43 posto izravnih potpora u poljoprivredi. Temperatura raste i planet se zagrijava, što ima utjecaj i na hrvatsku poljoprivredu. Procjenjuje se da bi se prinosi do 2050. godine mogli smanjiti za 3 do 8 posto. Kad govorimo o šumskim ekosustavima tu se procjenjuje da bi moglo doći do porasta broja štetnika i smanjenja drvne biomase. Klimatske bi promjene mogle uzrokovati učestalije šumske požare. Niz je tu faktora o kojima moramo voditi računa i za to moramo biti spremni. Moramo surađivati sa stručnom i znanstvenom zajednicom kako bismo pravodobno prilagodili našu poljoprivredu i kako bismo mogli odgovoriti na sve ove izazove koji su pred nama – upozorila je Petir.

(www.icv.hr, tj)