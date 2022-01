Potpisan sporazum o suradnji i podzakupu: Od 1. veljače u prostoru virovitičkog Veleučilišta s radom počinje ured fintech tvrtke Aircash

- PROMO -

Danas (petak) u prostorijama Veleučilišta u Virovitici potpisan je sporazum o suradnji i podzakupu prostora između Veleučilišta i zagrebačke tvrtke Aircash, prve hrvatske fintech tvrtke koja je na tržište izbacila mobilni novčanik.

Zahvaljujući ovoj suradnji, studenti virovitičkog Veleučilišta tako će u dislociranom uredu Aircash tvrtke, koji s radom počinje 1. veljače, moći dobiti i praktično znanje koje će im uvelike pomoći da se što bolje pozicioniraju na tržištu rada.

Potpisivanju su, osim dekana Veleučilišta u Virovitici Dejana Tubića i direktora tvrtke Aircash Hrvoje Ćosića, nazočili i prodekan za razvoj Rikard Bakan i viši predavač Ivan Heđi.

Dekan Veleučilišta u Virovitici Dejan Tubić istaknuo je kako su u fokusu ove suradnje studenti te kako će do ljeta biti raspisane i dvije stipendije.

– Ove stipendije se u prvotnom odnose na ICT struku, za tehničke znanosti, međutim u pregovorima s direktorom tvrtke Aircash Hrvojem Ćosićem one će vjerojatno biti raspisane i za one ekonomske struke, posebice u području marketinga jer na taj način mi zaokružujemo priču. Nama su svi studenti jednaki i u narednom periodu nećemo zanemariti niti one iz turizma ili opće ekonomije. Reakcija studenata na ovu suradnju je odlična i puna dvorana danas govori o interesu i željama naših studenata da ostanu u Hrvatskoj, da ovdje studiraju i u konačnici rade– zaključio je dekan Tubić.

Hrvoje Ćosić, direktor tvrtke Aircash koja posluje u Hrvatskoj i na području Europske unije, rekao je kako vjeruje da će današnje potpisivanje ugovora dovesti do dobre uzajamne suradnje jer u današnje vrijeme se isključivo obrazovanjem, posebno u području visoke tehnologije, mogu stvarati konkurentni proizvodi.

– Vjerujem da ćemo u suradnji s Veleučilištem naći jednu sinergiju, da su mladi ljudi koji se ovdje obrazuju da mogu živjeti i ostati ovdje, a istodobno stvarati jedan konkurentan proizvod primjenjiv na razini cijele Europe, a i svijeta. Cilj suradnje je da napravimo nešto dobro. Mi imamo digitalan proizvod koji su ljudi prepoznali kao jedan proizvod koji im olakšava puno stvari, to je područje fintecha popularno u cijelom svijetu. Vjerujemo da ćemo s ovom suradnjom moći zajednički na neki način uzajamno si pomagati i usmjeravati, pogotovo mladim ljudima koji ovdje u Virovitici studiraju kako bi mogli primijenit znanja koja dobivaju– objasnio je H. Ćosić.

Nakon potpisivanja ugovora održano je i edukativno predavanje kako bi se studenti pobliže upoznali s tvrtkom Aircash i njenim poslovanjem.

(www.icv.hr, eat)