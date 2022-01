Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić: Na pravcu prema Virovitici grade se preostale dionice do Bjelovara, izgradnja će započeti i na dionici Virovitica – Špišić Bukovica, s obje strane odjednom

- PROMO -

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić dao je intervju Tportalu koji možete vidjeti OVDJE, a u njemu je govorio i brzoj cesti prema Virovitici.

– Danas Hrvatske ceste imaju više projekata novih državnih cesta u nekoj fazi pripreme ili u izgradnji. Nove državne ceste gradimo na pravcima koji nose teret gospodarskog razvitka ili su se promijenile navike stanovništva pa postojeća mreža ne može odgovoriti prometnim potrebama. Izdvojio bih veća gradilišta. Podravski ipsilon je sustav dviju brzih cesta koje će Podravinu priključiti na autocestu Zagreb – Varaždin s jedne strane i osigurati bolje veze s Republikom Mađarskom s druge strane. U prvoj fazi gradi se samo jedan kolnik, što je model koji primjenjujemo na onim cestama za koje nije opravdano odmah graditi oba kolnika, već jedan ostaje u pripremi. Podravski ipsilon započinje u Svetoj Heleni, na pravcu autoceste Zagreb – Varaždin, brzom cestom do Vrbovca, odakle se račva na dva kraka, prema Koprivnici i prema Virovitici, s tim da oba kraka završavaju na granici s Republikom Mađarskom. Na pravcu prema Virovitici grade se preostale dionice do Bjelovara, a nastavak do Virovitice se projektira, s tim da će izgradnja započeti i na dionici Virovitica – Špišić Bukovica, dakle s obje strane odjednom. Na drugom kraku uskoro planiramo započeti nastavak gradnje ceste od Križevaca prema Koprivnici. I Podravski ipsilon je visoko na listi prioriteta u konkurenciji za sufinanciranje iz fondova EU-a u novom programskom razdoblju.

(www.tportal.hr)