Proteklog vikenda biciklist iz Đurđenovca napuhao 2,26 promila, vozaču u Drenju privremeno oduzeto vozilo

Na osječko-baranjskim prometnicama tijekom proteklog vikenda (31. prosinca – 02. siječnja) evidentirano je 12 vozača (11 vozača osobnih automobila i 1 vozač bicikla) koji su upravljali pod utjecajem alkohola, izvijestili su iz osječke policije.

Visoka prisutnost alkohola u krvi evidentirana je 2. siječnja, u 1,31 sati, u Đurđenovcu, kada su u nadzoru prometa policijski službenici zaustavili 35-godišnjaka iz Stipanovaca koji je upravljao biciklom. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi od 2,26 grama po kilogramu. Za počinjeni prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu do 500 kuna.

U Drenju se 31. prosinca, dogodila prometna nesreća s materijalnom štetom. Vozač, 67-godišnjak, iz Slatinika Drenjskog, upravljao je neregistriranim osobnim automobilom, za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih 20 negativnih prekršajnih bodova. Vozač se nije kretao uz desni rub kolnika već je vozilom prešao na suprotnu stranu kolnika, a potom u južni odvodni kanal gdje se vozilo zaustavilo. Evidentirana mu je prisutnost alkohola u krvi od 3,23 grama po kilogramu. Vozač je uhićen sukladno Prekršajnom zakonu te mu je Općinski sud Đakovo odredio zadržavanje na 15 dana i privremeno oduzeo vozilo sa kojim je upravljao. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 43300 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.

Osim alkohola, evidentirano je još 108 prekršaja od kojih 56 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 6 prekršaja nekorištenje sigurnosnog pojasa, 3 prekršaja nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 3 prekršaja upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, 2 prekršaja upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom i 38 ostalih prekršaja.

(www.icv.hr, tj)