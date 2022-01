SP 2023: Dobar ždrijeb za Hrvatsku

- PROMO -

Danas je (petak) u Budimpešti obavljen ždrijeb dva kruga kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će se iduće godine igrati u Poljskoj i Švedskoj. Hrvatska muška rukometna reprezentacija imala je sreće prilikom ždrijeba, te će za protivnika imati pobjedničku reprezentaciju iz dvoboja Ukrajina – Finska, a na ruku nam ide i podatak da će uzvratna utakmica biti odigrana u Hrvatskoj.

Ždrijeb u Budimpešti odvijao se u dvije faze budući da postoje dva kruga doigravanja, tako da su najprije ždrijebane reprezentacije koje su već prošle prvi krug kvalifikacija po skupinama, odnosno one koje su bile poredane od 15. do 24. mjesta na ovogodišnjem Europskom prvenstvu.

Parovi:

UKRAJINA – FINSKA

ITALIJA – SLOVENIJA

PORTUGAL – ŠVICARSKA

AUSTRIJA – ESTONIJA

GRČKA – BOSNA I HERCEGOVINA

SJEVERNA MAKEDONIJA – RUMUNJSKA

IZRAEL – LITVA

SLOVAČKA – BELGIJA

FARSKI OTOCI – BJELORUSIJA

Prvi susreti igraju se od 16. – 17. ožujka, a uzvratni 19. – 20. ožujka 2022. godine. Prvoimenovane reprezentacije domaćini su u prvim susretima. Nakon toga, ždrijeban je drugi dio kvalifikacija.

Parovi:

RUSIJA – POBJEDNIK SLOVAČKA/BELGIJA

POBJEDNIK UKRAJINA/FINSKA – HRVATSKA

POBJEDNIK GRČKA/ BiH – CRNA GORA

POBJEDNIK PORTUGAL/ŠVICARSKA – NIZOZEMSKA

POBJEDNIK ITALIJA/SLOVENIJA – SRBIJA

NJEMAČKA – POBJEDNIK FAR.OTOCI/BJELORUSIJA

ČEŠKA – POBJEDNIK SJ. MAKEDONIJA/RUMUNJSKA

POBJEDNIK AUSTRIJA/ESTONIJA – ISLAND

POBJEDNIK IZRAEL/LITVA – MAĐARSKA

Prvi susreti igraju se 13. – 14. travnja, a uzvratni 16. – 17. travnja 2022. godine. Inače, šest europskih reprezentacija već je izborilo svoje mjesto na Svjetskom prvenstvu. To su domaćini Švedska i Poljska, Danska kao svjetski prvak, te Francuska, Španjolska i Norveška.

– Možemo biti zadovoljni ždrijebom. Ukrajina je blagi favorit u susretu s Finskom. Vidjeli smo ih na ovom Europskom prvenstvu. Pokazali su nekoliko mladih jako talentiranih igrača. Sigurno je da će priključiti i tri do četiri najbolja koji nisu bili na europskoj smotri. Većina ima iskustvo igranja u Ligi prvaka. Finska je od skandinavskih zemalja nekako najslabija, ali bez obzira na to sigurno nije za podcijeniti. Ali, ako Hrvatska bude prava, a nemamo razloga sumnjati u to, trebala bi proći dalje bez većih problema. Tim prije što uzvratni susret igramo doma- istaknuo je izbornik Hrvoje Horvat.

(www.icv.hr, mra, HRS)