Stipendije dodatan poticaj studentima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti: Pravo na novčanu potporu od 10 tisuća kuna ostvarilo gotovo 500 studenata

Na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek ovih dana je u tijeku potpisivanje Ugovora i isplata jednokratnih potpora za akademsku godinu 2021./2022. Za redovite studente preddiplomskog studija (svi smjerovi) i redovite studente preddiplomskih stručnih studija potpisivanje se odvijalo od 17. do 18. siječnja, dok je za redovite studente diplomskih sveučilišnih studija potpisivanje od 19. do 21. siječnja od 9 do 14 sati. Svi izvanredni studenti preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija ugovore su mogli potpisati od 17. do 21. siječnja.

-Studenti su trebali osobno potpisati Ugovor o dodjeli stipendije, a oni koji nisu bili u mogućnosti pristupiti potpisivanju ugovora u navedenim terminima, moći će to napraviti naknadno, prema dogovoru, a najkasnije do 26. siječnja – izvijestili su s FAZOS-a.

Dodjelu bespovratnih sredstava studentima viših godina preddiplomskih i diplomskih studija u poljima agronomije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma u iznosu od 10.000 kuna po studentu za akademsku godinu, započelo je Ministarstvo poljoprivrede na čelu s ministricom Marijom Vučković.

Stipendiranje studenata visokih učilišta iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema dio je Razvojnog sporazuma “Slavonija, Baranja i Srijem” koji objedinjuje aktivnosti na području pet slavonskih županija. Pravo na dodjelu stipendija imaju redoviti i izvanredni studenti koji su prvi puta upisali 2. i 3. godinu preddiplomskih sveučilišnih i stručnih studija te studenti 1. i 2. godine diplomskih sveučilišnih studija. Potpora u trajanju od četiri godine isplaćuje se već treću godinu za redom.

Ove godine pravo na potporu ostvarilo je ukupno 467 studenata osječkog Fakulteta agrobiotehničkih znanosti, od kojih je 379 redovitih i 88 izvanrednih.

-Ova je mjera svakako dobrodošla jer smo svjedoci smanjenog interesa za sektor poljoprivrede i svaku mogućnost vraćanja mladih ljudi na selo, treba objeručke prihvatititi. Poljoprivrednu proizvodnju treba modernizirati, strukturu poljoprivrednih gospodarstava treba promijeniti, a da bi to bilo moguće, potrebni su nam stručnjaci, mladi ljudi koji će steći znanje na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, a onda to svoje znanje uložiti u razvoj i rast hrvatske poljoprivrede. Bespovratna novčana sredstva izvrstan su način da našim studentima osiguramo sredstva za studiranje i na taj im način omogućimo nesmetano stjecanje znanja, rekao je dekan Fazosa Krunoslav Zmaić.

Istaknuo je kako je u 2019./2020. akademskoj godini potporu dobilo 508 studenata, 404 redovna i 104 izvanredna, a u 2020./2021. 523 studenta, 406 redovna i 117 izvanrednih. Isplaćeno je preko 10 milijuna kuna, a za ovu akademsku godinu isplatit će se oko 5 milijuna kuna jednokratnih potpora.

-Odlične su to vijesti za naše buduće studente, za one koji možda još razmišljaju što će upisati nakon završene srednje škole jer osiguravanjem i isplatom ovih sredstava naše nam Ministarstvo i naša država šalju jasnu poruku da neće i nisu zaboravili poljoprivrednu proizvodnju. Prepoznavanje važnosti ulaganja u agronomsku znanost i biotehnologiju od strane Ministarstva od ključnog je značaja, a izvrsni znanstveni rezultati i velik broj projekata koji su u tijeku na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, daju nam sigurnost da će nakon uspješno završenog ovog projekta, Ministarstvo pronaći nove načine poticanja i vraćanja mladih ljudi poljoprivredi. Naš će Fakultet ostati lider u tom području i glavni strateški partner sličnim projektima u budućnosti – istaknuo je dekan Zmaić.

Treba podsjetiti kako je Fakultet agrobiotehničkih znanosti, prije nepuna tri mjeseca, uspješno ostvario i stipendijski program za studij Digitalne poljoprivrede pod nazivom Seeds For The Future Scholarship. Riječ je o programu vodeće kineske tehnološke tvrtke Huawei koja u okviru projekta Huawei za digitalnu Slavoniju (Huawei for digital Slavonia) dodjeljuje bespovratna sredstva studentima koji pohađaju studij Digitalne poljoprivrede. Vrijednost stipendijskog programa ove akademske godine iznosi 60.000 eura, a pojedinačne stipendije od 6.000 eura dobilo je svih deset upisanih redovnih studenata novog studija.

-Budući stručnjaci koji će završiti studij digitalne poljoprivrede na FAZOS-u moći će svoja stečena znanja i kompetencije primijeniti na tržištu i na taj način znatno unaprijediti poslovanja tvrtki, obiteljskih gospodarstava i drugih poslovnih subjekata. Stoga je naša obveza osigurati tim mladim ljudima potpore i bespovratna sredstva kako bi nesmetano stjecali znanja neophodna je za razvoj gospodarstva i poljoprivrede – ističe dekan FAZOS-a Krunoslav Zmaić.

(www.icv.hr, tj, foto: T. Jovanović)