Tjedan obrazovanja za aktivno građanstvo: Obrazovanje za 21. stoljeće ne može stati na uobičajenim sadržajima

- PROMO -

U povodu Međunarodnog dana obrazovanja, koji se obilježava 24. siječnja, osječki DKolektiv – organizacija za društveni razvoj od 24. do 29. siječnja organizira “Tjedan obrazovanja za aktivno građanstvo” koji će se održati u Društvenom ateljeu na adresi Županijska 11, Osijek.

– Na svu sreću, važnost obrazovanja za opći rast i napredak društva prepoznata je stotinama godina. No, smatramo kako obrazovanje za 21. stoljeće ne može stati na uobičajenim sadržajima, nego da ono u sebi mora sadržavati i znanja, stavove i vještine potrebne za stvaranje informiranih, odgovornih i aktivnih građana, građana koji svojim angažmanom stvaraju otvoreno, inkluzivno i solidarno društvo – ističu na svojim mrežnim stranicama iz DKolektiva.

U sklopu Tjedna biti će održane razne edukacije i radionice s različitim temama prilagođenim određenim skupinama građana.

Za utorak 25. siječnja od 17 do 19.30 sati u planu je predstavljanje istraživanja i tribina “Građanski odgoj i obrazovanje kao model suradnje”odnosno provedbi građanskog odgoja i obrazovanja na području triju županija (Osječko-baranjska, Primorsko-goranska i Istarska) kroz održane fokusne grupe i kroz online upitnike. Bit će to ujedno i prilika za predstavljanje primjera dobre prakse provedbe GOO-a kao izvannastvane ili međupredmetne aktivnosti u osnovnim i srednjim školama na području grada Osijeka, ali i poveznice s organizacijama civilnoga društva kroz Osijek to GOO koordinaciju.

Tribina “Studentska (pro)aktivnost”, održat će se u srijedu, 26. siječnja od 17 do 19 sati, a regionalna radionica “Mirovni aktivizam jučer, danas, sutra” za polaznike iz Hrvatske, Slovenije i Srbije od 26. do 28. siječnja.

– Kroz seriju predavanja, diskusija i vježbi imat ćete priliku razmijeniti iskustva s mladim aktivistima i aktivisticama iz regije, prepoznati sličnosti i razlike među generacijama aktivista/ica u regiji od početka devedesetih do danas te usvojiti znanja o aktivističkim inicijativama u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji tijekom posljednih trideset godina – naglasili su organizatori.

(www.icv.hr, tj)