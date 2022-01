Velik broj zaraženih učenika i nastavnika prisilio neke osječke osnovne škole na nastavu po modelu C

- PROMO -

Zbog velikog broja zaraženih učenika i nastavnika, od danas su prema modelu C krenule osnovne škole Mladost i Fran Krsto Frankopan i to svi razredi od 1. do 8. U OŠ Vladimira Becića na online nastavi su svi osim prvih razreda, a u OŠ Ivana Filipovića nastava na daljinu provodi se od 5. do 8. razreda.

Sutra će im se pridružiti i škola Dobriše Cesarića.

– Poštovani roditelji/učenici, zbog izrazito loše epidemiološke situacije u školi i s obzirom na iznimno veliki broj učenika i učitelja koji su u izolaciji ili samoizolaciji uslijed pandemije COVID-a 19, a uz preporuku epidemiološke službe i suglasnost osnivača, od utorka 18.1.2022.godine prelazimo na C model nastave (nastava online) do 28.01.2022. godine. Nastava će se odvijati u realnom vremenu, po redovnom rasporedu.

O svim drugim važnim informacijama i detaljima bit ćete obavješteni na vrijeme od strane razrednika- izvijestili su na Facebook stranici škole.

(www.icv.hr, tj)