1. HRL U-14 REGIJA 2-1 Rukometašice 1234 Virovitice i Pitomače upisale po dva poraza u Varaždinu

Proteklog vikenda odigrani su susreti 5. kola 1. HRL U-14, a rukometašice 1234 Virovitice i Pitomače gostovale su u Varaždinu. Uz Koku, koja je bila domaćin turnira, na istom je nastupila i ekipa Zrinskog iz Čakovca.

Prvi dvoboj odigrale su mlade virovitičke ”lavice” i Zrinski, a ekipa iz Čakovca upisala je uvjerljivu pobjedu. Korina Velić dovela je 1234 Viroviticu u prednost od 1:0, a to je ujedno bilo jedino vodstvo virovitičke ekipe. Hana Vidović predvodila je svoju momčad do pobjede sa sedam zgoditaka, dok je dva manje upisala Gabrijela Novak. Konačan rezultat glasio je 27:14 u korist Zrinskog, a najefikasnija u redovima Virovitice bila je Una Velić s četiri pogotka.

1234 Virovitica: Ela Hajmaši, Dora Orban, Meri Oštrić 1, Darma Rončević 3, Lana Majdak, Evelin Grubić 1, Petra Tkalčec, Korina Velić 2, Klara Pokupić 1, Ema Drljić, Matija Brozović, Una Velić 4, Elena Glavica 2, trenerica: Maja Grdić

Nakon ”lavica” na teren su istrčale rukometašice Pitomače koje je s druge strane terena čekala Koka. Nakon vodstva od 1:0 i 2:1, koje su Pitomači osigurale Helena Blaga i Lea Lazarus, domaće rukometašice serijom 9:0 dolaze do uvjerljivog vodstva. Prvo poluvrijeme otišlo je na stranu Koke rezultatom 19:6, a prednost je do kraja susreta narasla na visokih +34. Varaždinske rukometašice upisale su pobjedu rezultatom 44:10.

Pitomača: Vanessa Matosović Sabljić, Jana Živko, Sara Tržić, Nina Sučić, Nina Domović 3, Luna Đakić 2, Helena Jakšić 1, Tonka Grgačić, Anamarija Vedriš, Lea Lazarus 2, Ema Antoljak, Lana Živko, Lorena Slaviček, Maria Lugarov 1, Ema Ivanic, Helena Blaga 1, trenerica: Sanja Šandrovčan

Po završetku potonjeg dvoboja, započeo je i drugi u kojem su Pitomačanke odigrale s Zrinskim. Igranje utakmice za utakmicom ostavilo je traga na izabranicama Sanje Šandrovčan koje su u prvom poluvremenu uspjele postići samo jedan pogodak, dok su rukometašice Zrinskog mrežu zatresle 21 put. Čakovčanke su i u drugom poluvremenu bile bolja ekipa na terenu, a utakmica je završila s konačnih 36:8.

Pitomača: Vanessa Matosović Sabljić, Jana Živko, Sara Tržić 1, Nina Sučić, Nina Domović 1, Luna Đakić, Helena Jakšić, Tonka Grgačić, Anamarija Vedriš, Lea Lazarus 4, Ema Antoljak, Lana Živko, Lorena Slaviček, Maria Lugarov, Ema Ivanic, Helena Blaga 2, trenerica: Sanja Šandrovčan

Posljednji dvoboj bio je i najzanimljiviji na turniru, a odigrale su ga 1234 Virovitica i Koka. Domaći sastav bio je u prednosti gotovo tijekom cijele utakmice, no ”lavice” nisu dopustile odvajanje na više od tri pogotka razlike. Poluvrijeme je završeno rezultatom 11:8. U 35. minuti izgledalo je kako Koka ”plovi” do sigurne pobjede, razlika je u tom trenutku iznosila osam pogodaka, no rukometašice 1234 Virovitice uspjele su smanjiti zaostatak na -1 tri minute prije kraja. Prije isteka vremena mreža se zatresla po jednom na svakoj strani terena, tako da su domaće igračice ipak upisale dva boda s minimalnih 23:22.

1234 Virovitica: Ela Hajmaši, Dora Orban, Meri Oštrić 5, Darma Rončević 7, Lana Majdak, Evelin Grubić 2, Petra Tkalčec, Korina Velić 5, Klara Pokupić, Ema Drljić, Matija Brozović, Una Velić, Elena Glavica 3, trenerica: Maja Grdić

Nakon ova dva poraza, ”lavice” su se smjestile na šestom mjestu prvenstvene ljestvice s šest osvojenih bodova, dok je Pitomača na posljednjem mjestu bez osvojenog boda.

(www.icv.hr, mra)