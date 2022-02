1. HRL U-16 REGIJA 2 ”Lavice” se iz Koprivnice vraćaju bez bodova: Brod i Multinorm Cerna uspješniji u današnjim dvobojima

Rukometašice 1234 Virovitice gostovale su danas (nedjelja) u Koprivnici gdje su u sklopu 4. kola 1. HRL U-16 odigrale dva susreta. Uz 1234 Viroviticu i domaćina, Podravku, na mini turniru nastupile su i ekipe Broda te Multinorm Cerne, a upravo su te dvije ekipe bile protivnici virovitičkih ”lavica”.

Vrlo dobar uvodni dio utakmice odradila je ekipa Broda koja je u susret ušla s vodstvom 5:1, nakon deset minuta bilo je 8:3, a iako su izabranice Darka Grdića u nekoliko navrata tijekom prvog poluvremena smanjile prednost na -2, do potpunog preokreta ipak nisu uspjele doći. Prvi dio utakmice završio je rezultatom 17:14, dok su u drugih 25 minuta Brođanke povisile svoju prednost na konačnih +10. Završilo je 37:27. U redovima 1234 Virovitice najefikasnija je u ovom susretu bila Dora Koprek s 13 postignutih pogodaka.

1234 Virovitica: Lorena Ariana Volenik, Dora Koprek 13, Jelena Pratljačić, Meri Oštrić 3, Darma Rončević 3, Evelin Grubić, Ela Hajmaši, Korina Velić, Nea Kovač, Ena Jug 3, Klara Crnoja 2, Lana Čor 1, Una Velić 1, Elena Glavica 1, trener: Darko Grdić.

U drugom dvoboju, protiv Multinorm Cerne, gledala se potpuno druga slika. Ekipe su se izmjenjivale u prednosti tijekom cijelog prvog poluvremena. ”Lavice” su u 18. minuti imale +2, serijom 5:0 sastav iz Cerne dolazi do prednosti 12:15, a s tom razlikom otišlo se na predah. Kada je Multinorm Cerna dvadesetak minuta prije kraja otišla na pet pogodaka prednosti (22:17), činilo se kako će upisati sigurnu pobjedu, no Grdićeve igračice uzvraćaju serijom 5:0 te se ulazi u neizvjesnu završnicu. Još se jednom igralo pogodak za pogodak, sve do rezultata 25:25 u 48. minuti, no s dva pogotka Anđele Žalac u samoj završnici Cerna dolazi do pobjede rezultatom 27:25. I u ovom je susretu Dora Koprek bila najefikasnija, ovog puta s 11 pogodaka, dok je pet zgoditaka upisala Klara Crnoja.

1234 Virovitica: Lorena Ariana Volenik, Dora Koprek 11, Jelena Pratljačić 2, Meri Oštrić, Darma Rončević 1, Evelin Grubić, Ela Hajmaši, Korina Velić 4, Nea Kovač 2, Ena Jug, Klara Crnoja 5, Lana Čor, Una Velić, Elena Glavica, trener: Darko Grdić.

Rukometašice 1234 Virovitice s ovim su porazima pale za jedno mjesto, te su trenutno petoplasirana ekipa prvenstva s deset osvojenih bodova iz isto toliko odigranih utakmica.

(www.icv.hr, mra, foto: facebook, 1234 Virovitica)