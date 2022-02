1234 Virovitica uvjerljivo slavila u Koprivnici! ”Lavice” se pobjedom protiv Podravke 2 Lino učvrstile na vodećoj poziciji

Rukometašice 1234 Virovitice slavile su danas u Koprivnici! Najavljivali smo kako bi ovo mogao biti susret koji će biti neizvjestan do samog kraja, no virovitičke rukometašice nisu dozvolile novo ”kidanje” živaca.

Podravka 2 Lino, drugoplasirana ekipa na prvenstvenoj ljestvici, imala je samo jedno vodstvo protiv izabranica Darka Grdića i to pri rezultatu 1:0. Tri zgoditka Dore Koprek, dva Nike Deskar i jedan Klare Crnoje, bili su dovoljni za četiri pogotka prednosti već do desete minute, Podravkašice su se približile na -2, no Tena Mioč-Cabadaj svojim golovima nije dozvolila rezultatski preokret.

U drugi dio susreta ušlo se s rezultatom 13:10 za ”lavice”, nakon 40 minuta igre virovitičke rukometašice imale su +5, a do kraja utakmice razlika je otišla na okruglih 10 pogodaka. Konačan rezultat utakmice glasio je 32:22!

Najefikasnija igračica u današnjem susretu kod gostujuće ekipe bila je Dora Koprek s osam zgoditaka, dok je jedan manje upisala Tena Mioč-Cabadaj. ”Lavice” su se ovom pobjedom učvrstile na vodećoj poziciji s četiri boda prednosti nad drugoplasiranom Podravkom 2 Lino, dok trećeplasirani Đurđevac ima šest bodova minusa.

U sljedećem kolu 1234 Virovitica na svom terenu ugošćuje osječku Olimpiju.

1234 Virovitica: Martina Majkovčan, Lorena Ariana Volenik, Lana Čor, Jelena Pratljačić, Nadia Dujmović, Klara Crnoja 5, Dora Koprek 8, Marija Medved 1, Nea Kovač, Nika Deskar 5, Ena Jug, Maja Mlinarić 3, Elena Bardić 3, Tena Mioč-Cabadaj 7, trener: Darko Grdić.

(www.icv.hr, mra)