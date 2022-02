DINAMO – SEVILLA 1:0 Sjajni Dinamo pobijedio favorita, ali ispao iz Europa lige

Dinamo je u utakmici doigravanja za osminu finala Europa lige na Maksimiru svladao Sevillu 1:0 golom Mislava Oršića, no to mu nije bilo dovoljno za prolazak u iduću fazu natjecanja s obzirom na to da je u gostima izgubio 3:1. Odigrala je momčad Željka Kopića jako dobru utakmicu, a drugoplasirana momčad španjolskog prvenstva do samog je kraja strepila, piše Index.hr.

Prvi dio bez pogodaka

Nije se mnogo toga dogodilo u prvom poluvremenu. Dinamo ga je otvorio žustro i energično, no Sevilla je uspješno odbijala sve njegove nalete. Izdvojimo tek Mišićev pokušaj iz 20. minute, šutirao je s dvadesetak metara, a lopta se od bloka otkotrljala malo pored vratnice.

Sredinom prvog dijela Sevilla je preuzela posjed i kontrolu nad utakmicom, no u 34. minuti Dinamo je stvorio solidnu priliku. Tolić je nakon krasnog prodora uposlio Gojaka, on je pao u duelu s Diegom Carlosom, ali sudac Letexier nije se odlučio pokazati na bijelu točku. Do kraja poluvremena Sevilla je uputila nekoliko udaraca prema golu, od kojih nijedan nije bio opasan.

Oršić donio nadu Dinamu

Gosti su bolje otvorili drugo poluvrijeme i imali dvije dobre situacije pred golom Dinama, prvo u 48., a zatim u 51. minuti. Livaković je oba puta uspio obraniti njihove udarce. Kopić je nakon toga napravio četiri promjene – uveo Bulata, Bočkaja, Špikića i Emrelija, a izveo Tolića, Štefulja, Ristovskog i Petkovića.

I upravo je Bulat bio zaslužan za vodstvo Dinama od 65. minute. Sevillin lijevi bek Acuna u duelu je s mladim Šibenčaninom igrao rukom, a sudac je odmah dosudio jedanaesterac. Loptu je uzeo Mislav Oršić i sigurnim udarcem zabio za 1:0.

Dobio je Dinamo krila nakon tog pogotka. U 75. minuti Bočkaj je primirio udarac s lijeve strane i šutirao pod gredu, ali je uspio to u korner prebaciti Bono. Minutu kasnije Menalo je pucao poslije ubačaja Špikića, opet je bio spreman Sevillin vratar.

Do kraja susreta uslijedili su brojni napadi Dinama na gostujući gol. Oršić si je krasno stvorio prostor za udarac izvana u 89. minuti, ali otišlo je to malo pored gola. U prvoj minuti sudačkog dodatka Thomas Delaney zaradio je drugi žuti karton pa su domaći zadnje tri minute igrali s čovjekom više. Pokušali su zaprijetiti iz dva prekida, no Sevilla se obranila i izborila plasman u osminu finala.

(index.hr)