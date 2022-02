Do 20. travnja rok za podnošenje zahtjeva za potporu pčelara

Ministarstvo poljoprivrede obavještava zainteresirane pčelare da je do 20. travnja 2022. godine u tijeku provedba podnošenja zahtjeva za potpore u okviru mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine, za troškove vezane uz tehničku pomoć pčelarima i organizacijama pčelara – podmjere a), suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze te racionalizaciju troškova selećeg pčelarenja. Prihvatljivi su računi za troškove nastale kroz provedbu navedenih mjera u periodu od 1. kolovoza 2021. godine do trenutka podnošenja zahtjeva, a najkasnije do 20. travnja 2022. godine.

Zbog primjene novih pravila Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije u sektoru pčelarstva, u produženom periodu od 1. kolovoza do 31. prosinca 2022. godine, osim za tehničku pomoć pčelarima i organizacijama pčelara podmjere c) te za obnavljanje pčelinjeg fonda, neće biti prihvatljivi računi za troškove nastale kroz provedbu ostalih mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine



Naime, prema novim pravilima Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije, sektor pčelarstva je obuhvaćen kao zasebna sektorska intervencija u okviru Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. koji će započeti s primjenom od 1. siječnja 2023. godine. U skladu s navedenim, primjenjivat će se nova pravila za razdoblje prihvatljivosti troškova kako bi se ostvarila potpora za ulaganja u sektoru pčelarstva, pri čemu se više neće primjenjivati dosadašnje pravilo „pčelarske godine“, već će se primjenjivati načelo kalendarske godine.



Informacije o primjeni novih pravila za provedbu intervencija i ostvarivanje potpora u sektoru pčelarstva obuhvaćenih u okviru Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. od početka 2023. godine će biti pravovremeno objavljene na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede.

