Humanitarna udruga ”Bratstvo Katalonije i Hrvatske” 30 godina dovozila humanitarnu pomoć u Hrvatsku

Humanitarna udruga ”Bratstvo Katalonije i Hrvatske” iz provincije Istočni Pirineji, južna Francuska sa sjedištem u Perpignanu, od veljače 1992. dovozi humanitarnu pomoć u Hrvatsku. Dovezeno je više od 100 tegljača pomoći, od čega je oko 70 završilo za korisnike Crvenog križa Slatina.

U početku je to bila klasična humanitarna pomoć, hrana, odjeća, lijekovi, a posljednjih 20 godina specijalizirali su se za donacije bolničkih kreveta i invalidskih pomagala za teško pokretne i nepokretne osobe. Na godišnjoj bazi na korištenje potrebitima dovezu oko 70 kreveta i isto toliko ostalih pomagala (štake, invalidska kolica, stolice za WC, hodalice i dr.). Posljednjih 10-ak godina isto rade i s Crvenim križem Orahovica.

Upravo je danas (ponedjeljak) u Slatinu stigao jedan takav tegljač pun humanitarne pomoći, većinom bolničkih kreveta i invalidskih pomagala. Vrijedni volonteri Crvenog križa Slatina svu pristiglu pomoć istovarili su i uskladištili, a potom će po potrebi dijeliti potrebitima.

– Ogromna je to pomoć za bolesnike i članove njihovih obitelji za koju je najviše zaslužna tročlana ekipa iz Francuske. To su predsjednica Josett Roig, Francuskinja koja je za svoje humanitarne zasluge dobila hrvatsko državljanstvo i visoko odlikovanje od predsjednika Tuđmana, te bračni par Carmen i Ivica Perković. Carmen je Španjolka udana za Ivicu iz Orahovice koji je od 1960-ih na ”privremenom” radu u Francuskoj. Ljubav ove trojke za potrebite u Hrvatskoj je tolika da unatoč zlatnoj životnoj dobi svaki dan marljivo prikupljanju stvari za Hrvatsku, dovoze ih na poziv od francuskih sugrađana i ustanova i skladište u skladištu koje plaćaju od svojih sredstava. Pri utovaru i radu u skladištu pomagali su brojni francuski prijatelji iz okolice Perpignana. Prijevoz humanitarne pomoći uglavnom je obavljao prijevoznički obrt Lovrenčić iz Huma na Sutli. Za ovaj ogroman i nesebičan trud i vrijeme darovano za njima nepoznate ljude u potrebi, svima od srca zahvaljujemo. Znamo da su riječi nedovoljne, ali kao ljudi imamo samo to. Neka im se dragi Bog oduži na najbolji mogući način, svakome pojedinačno. Iako je rečeno da je ovo posljednja donacija, poznavajući Ivicu, nismo sigurni – rekao je ravnatelj Crvenog križa Slatina Vladimir Jelenčić te zahvalio medijima koji su ovu priču pratili tri desetljeća.

(www.icv.hr, adf, vj; Foto: D. Fišli)