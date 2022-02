Pobjeda protiv Rezovca uvertira za subotnji dvoboj: Suhopolje na svom terenu ugošćuje Viroviticu

- PROMO -

Uspješan vikend je iza nogometaša Suhopolja, a u dva pripremna susreta upisane su dvije pobjede. Dva pogotka Marka Sertića bila su dovoljna za subotnje slavlje protiv Daruvara (2:0), dok su Grofovi u nedjeljnih 90 minuta s 2:1 nadigrali županijskog prvoligaša iz Rezovca. Jedan zgoditak za ”žuto-zelene” u tom je dvoboju postigao Marin Sertić, drugi je dodao Martin Dejanović, dok je mrežu za Rezovac zatresao Antonio Klasić.

– Pobjeda nam daje za pravo da budemo zadovoljni, no vidjelo se da su dečki bili dosta umorni i da su noge pomalo ”teške”. Imali smo naporan ritam, uz treninge smo odigrali i četiri prijateljske utakmice, tako da nije niti čudno da je koncentracija bila lošija. Nije sve bilo idealno, mislio sam da ćemo igrati ”lepršavije”, na terenu je to izgledalo nešto sporije, no sve u svemu nije bilo loše. Rezovac je pokušavao igrati agresivnije, poveli su 1:0, no mi smo kontrolirali veći dio utakmice iako igra nije onakva na kakvu smo naviknuli- prokomentirao je nedjeljni dvoboj Samuel Spudić, trener Suhopolja.

Pripreme se nastavljaju i ovog tjedna, a za vikend Grofove očekuje nova prijateljska utakmica, ujedno i županijski derbi. U Suhopolju će gostovati trećeligaš Virovitica.

– Stanje u momčadi je vrlo dobro i na svu sreću ozlijeđenih igrača nema što posebno veseli uoči subotnjeg ogleda s Viroviticom. Bit će ovo jedan zanimljiv susret budući da, baš kao i ja, Krešimir želi provjeriti što njegovi igrači mogu. U sastav će nam se vratiti i Karlo Pelko kojeg smo uspjeli ”isprobati” samo jedno poluvrijeme protiv Novske, a sada ćemo imati kompletan sastav na raspolaganju i moći ćemo se nešto bolje posložiti- dodao je Spudić.

Prije utakmice Suhopolje će odraditi i tri treninga, a utakmica, koja će vjerovatno biti odigrana na pomoćnom terenu stadiona Park, na rasporedu je u 15 sati.

