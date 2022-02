Ravnatelji slavonskih bolnica u Novoj Gradiški: Vidljivo je da slavonske bolnice svih pet županija dobro surađuju

- PROMO -

Ravnatelj dr. Josip Kolodziej i brodsko-posavski župan Danijel Marušić, u novogradiškoj su bolnici ugostili ravnatelje općih bolnica iz pet slavonskih županija. Uz brodsko-posavskog župana bili su tu i: Igor Andrović župan Virovitičko-podravske županije i Franjo Orešković, zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije. Opću bolnicu Virovitica predstavljao je ravnatelj Dinko Blažević. Kako je kazao dr. Josip Kolodziej, razgovaralo se o stanju u zdravstvu, aktualnim temama i organizaciji zdravstvene zaštite. Župani su izrazili zadovoljstvo radom bolnica u posljednje dvije pandemijske godine i njihovom vođenju.

-Svi ravnatelji imaju veliku odgovornost vođenju bolnica. Drago mi je da su ih vodili na opće zadovoljstvo i da u njima imamo dobre suradnike s kojima možemo provoditi projekte u zdravstvenom sustavu – kazao je župan Danijel Marušić dodajući da Brodsko-posavska županija puno ulaže u zdravstveni sustav, brodsku i novogradišku bolnicu i to ne samo u energetsku obnovu bolničkih zgrada, već i u obnovu i opremanje bolničkih odjela i zdravstveni kadar. Zahvalio je ravnateljima na izvrsnosti.

-Na ovoj koordinaciji, mi kao osnivači zdravstvenih ustanova dobili smo informaciju što se radi na razini bolnica i zdravstvenog sustava. Vidljivo je da slavonske bolnice dobro surađuju, a mi smo se upoznali se s problemima koji ih tište i čuli kako im možemo pomoći – kazao je Igor Andrović, župan Virovitičko-podravske županije.

-Što se tiče stanja u novogradiškoj bolnici ono je zadovoljavajuće. Broj pacijenata određeni vremenski period stagnira tako da su kapaciteti popunjeni na 50 posto. Što se tiče kadra i tu se situacija stabilizira. Imali smo veliki broj liječnika, medicinskih sestara i ostalog osoblja u izolaciji. Situacija je sada u stabilizaciji – kazao je dr. Josip Kolodziej.

-Opće bolnice su podnijele nevjerojatne žrtve u ovom covid vremenu, a uz to se još gradi i obnavlja. Ja sam koordinator u covid epidemiji u posljednje dvije godine. Za 5 Županija u Slavoniji i Baranji mi smo mi respiracijski centar. U nazočnosti župana pohvalio sam ravnatelje bolnice jer je od prvog vala u bolnicama sve odlično funkcioniralo. Sve su postale covid bolnice i uz to pružale zdravstvenu zaštitu ne covid pacijentima. To je primjer da dobro surađujemo i rekao bih da je ona na odličnoj razini. Razmjena pacijenata, opreme i kadrova sve je to što koordiniramo iz mjeseca u mjesec. Uz to po svim bolnicama se gradi i one opremaju jer jedino tako možemo pružiti kvalitetnije uvjete za liječenje naših pacijenata. Zbrinjavali smo pacijente iz svih 5 županija. Iz ove epidemije smo izvukli jako veliko iskustvo – kazao je ravnatelj KBC Osijek, dr. Željko Zubčić.

Ravnatelji bolnica i župani razgledali su u novogradiškoj bolnici radove na energetskoj obnovi i obnovi operacijskih sala koje su pri kraju.

