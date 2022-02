Trinaest od trinaest: Virovitičke košarkašice pobjedom nad Podravcem iz Virja i matematički osigurale naslov prvakinja Regije Sjever

- PROMO -

Virovitičke košarkašice do 13 godina starosti u prošlom su kolu trijumfom nad Vindijem iz Varaždina osigurale plasman među osam najboljih ekipa u Hrvatskoj, da bi pobjedom nad Podravcem iz Virja i matematički osigurale naslov prvakinja Regije Sjever koja okuplja klubove iz pet županija sjeverne Hrvatske.

Bila je to ujedno trinaesta pobjeda u trinaest utakmica te će u preostaloj utakmici protiv Mladosti iz Ivanovca djevojke iz Virovitice pokušati ući u povijest i osvojiti prvenstvo bez ijednog poraza.

Od samog početka utakmica je tekla samo u jednom smjeru. Priliku da prikažu svoje košarkaško znanje dobile su sve igračice i još jednom pokazale svu raskoš svog talenta.

Prednost je rasla iz minute u minutu te je na kraju prve četvrtine rezultat iznosio 28:1 da bi do poluvremena bilo 50:5. U drugom poluvremenu više minuta dobile su i nove virovitičke nade Katarina Kanjka, Lavinia Subota i Olja Radulović no i u tom razdoblju prednost je rasla do konačnih 91:12.

Najefikasnija je bila Nika Gverić s 24 postignuta koša te lijepom blokadom i dvije osvojene lopte, Lana Bajivić dodala je 17 koševa, 5 skokova i asistenciju. Dvoznamenkasta je bila i Dorotea Blažičević s 11 koševa te po dvije osvojene lopte, asistencije i skoka. Margareta Cenger postigla je 9 koševa uz 10 asistencija 3 skoka, dvije osvojene lopte i blokadu. Monika Požežanac Sabolić dodala je 8 koševa te po dva skoka, osvojene lopte i asistencije. Tena Tolušić i Lucija Petras postigle su po 6 koševa. Tena je to učinila i uz 3 osvojene lopte i asistenciju, a Lucija uz 3 skoka. Alisa Lovreković postigla je 4 koša i dodala 6 skokova te po dvije osvojene lopte i asistencije. U strijelce su se upisale i Ena Salajić, Naya Čevelak i Nikolina Hetzel. Ena je dodala po dvije asistencije i skok, Naya je to postigla uz dvije asistencije dok je Nikolina jednom uspješno skočila i jednom lijepo asistirala. Svoj doprinos pobjedi dale su i mlađahne Lavinia Subota s 3 osvojene lopte i dva skoka, Olja Radulović s 3 osvojene lopte te Katarina Kanjka s dvije osvojene lopte.

ŽKK Virovitica – ŽKK Podravac 91:12

ŽKK Virovitica: Lana Bajivić 17, Alisa Lovreković 4, Margareta Cenger 9, Nika Gverić 24, Tena Tolušić 6, Dorotea Blažičević 11, Naya Čevelak 2, Nikolina Hetzel 2, Monika Požežanac Sabolić 8, Lucija Petras 6, Ena Salajić 2, Lavinija Subota, Katarina Kanjka i Olja Radulović.

(www.icv.hr, ŽKK Virovitica)