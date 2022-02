U Gradskom muzeju Virovitica otvorena izložba “Nastavit će se… Strip i vizualna kultura u Hrvatskoj”

U Gradskom muzeju Virovitica jučer (četvrtak) je otvorena gostujuća izložba Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu pod nazivom “Nastavit će se… Strip i vizualna kultura u Hrvatskoj”.

Okupljene, među kojima je bio i virovitički gradonačelnik Ivica Kirin i zamjenica ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti i muzejska savjetnica Nataša Ivančević, srdačno je pozdravila ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica Mihaela Kulej koja je istaknula kako je ova izložba prva suradnja virovitičkog muzeja i Muzeja suvremene umjetnosti.

– Virovitica ima lijepu strip tradiciju, negdje od 80-ih godina 20. stoljeća i u svijet hrvatskog stripa smo “dali” vrlo produktivne autore. Ne samo to, u našem gradu postoji i radi i jedan od većih hrvatskih kroničara stripa, a to je dr. Ivica Veles, koji nažalost nije mogao danas doći. Kada sam vidjela ovu izložbu u Muzeju suvremene umjetnosti odmah sam rekla da ju moram dovesti u Viroviticu upravo zbog njega – rekla je M. Kulej te predala riječ muzejskoj savjetnici Nataši Ivančević, koja nije krila oduševljenje Viroviticom, u kojoj je prvi put, kao i dvorcem Pejačević, te je i rekla nešto više o samoj izložbi.

– Stvarno mi je jako drago da je ravnateljica Mihaela Kulej prepoznala vrijednost i značaj ove izložbe. Nakon Osijeka, izložba je ovdje u Virovitici i nadam se da će „putovati“ i dalje. To je jedan jedinstveni projekt kojim se prezentira strip stvaralaštvo Hrvatske koje je nastalo 30-ih godina 20. stoljeća pa do današnjih dana i na najbolji način se sve generacije mogu upoznati s vrhunskim dometima strip stvaralaštva, ali i s ovim veoma zanimljivim aspektom preplitanja stripa i vizualne kulture. Strip je prisutan u raznim oblicima priopćavanja i od 70-ih godina je postao predmet interesa galerijskih i muzejskih institucija, a do ove izložbe nije imao tako jedan cjelovit pregled tako da je to jedan zaista velik i edukativni i istraživački potencijal i nadam se da je ovo samo početak jednog sustavnog istraživanja, nastanka i povijesti, kvalitete i dometa ali i kontekstualizacije s europskim i svjetskim stripom – objasnila je N. Ivančević.

Virovitički gradonačelnik Ivica Kirin, koji je i otvorio izložbu, istaknuo je kako je njegova generacija odrasla uz strip i kako je upravo čitanje stripova ono što je obilježilo njihovo odrastanje.

– U moru aktivnosti, mislim da do najboljih stvari dolazi kada spojimo generacije, starije s mladima i kada omogućimo mladima da svoj talent pokažu i da im omogućimo mjesto gdje će taj talent pokazati. Kada netko pita koja je uloga stripa u kulturi, odgovor je upravo to, da populariziramo ono što je mladima najprihvatljivije i da ih dovedemo u prostore u koje oni inače možda ne bi došli. Bitno je i zaboraviti na sve brige, malo se kroz ovaj humor vratiti u ono što smo bili, a to su djeca – s osmijehom je zaključio gradonačelnik I. Kirin i proglasio izložbu “Nastavit će se… Strip i vizualna kultura u Hrvatskoj” otvorenom.

Irena Jukić Pranjić, koja je uz Jasnu Jakšić i Ivanu Kancir autorica koncepcije izložbe, rekla je kako su često postojala predviđanja da će strip izumrijeti, no to na sreću nije istina.

– Danas imamo mnogo mladih autora koji su zaista izvrsni i spremni prenijeti tu štafetu dalje. Danas se i jako puno stripova objavljuje i na internetu, objavljuju se i u fanzinskim oblicima, ima ga i u novinama. Ja osobno predajem strip na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i pozitivno sam se iznenadila koliko mladih je i zainteresirano za strip, svake godine nam se kvota za upis na taj izborni predmet brzo popuni, interes je velik. Kroz strip se danas na svjetskoj razini reklamiraju čak i videoigrice, igrani i crtani filmovi, tako da nije izgubio na atraktivnosti, prilagodio se novim generacijama i tehnologijama i ostao je ono što je uvijek bio, velika zabava i prostor u kojem se može izraziti sve ono što je ljudsko, kao i u svim drugim umjetničkim područjima – zaključila je I. Jukić Pranjić.

Zainteresirani izložbu mogu pogledati u Gradskom muzeju Virovitica do 31. ožujka.

