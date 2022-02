U POU Omega dodijeljene prve svjedodžbe polaznicima prekvalifikacije za zanimanje fizioterapeutskog tehničara: Iskoristite priliku, jer prijave za novu grupu su otvorene

Prva prava životna odluka koju je svatko od nas morao donijeti čekala nas je još u mladosti. Čime ću se baviti kad odrastem? Mislim da nam je sada svima jasno da je to odluka koja u jako velikoj mjeri utječe na naš životni put. Nažalost, jasno je i da se neke stvari u to vrijeme jednostavno ne poklope, da završimo negdje gdje nismo očekivali, gdje možda nismo ni željeli biti, a samim time naše zadovoljstvo padne na niske grane. No, moramo shvatiti da u tome nema ništa loše, čovjek uvijek teži nečemu višem, uvijek želimo biti bolja verzija sebe, pa ako se i dogodi da u nekoj mjeri nismo zadovoljni onime što jesmo, prostor za napredak uvijek postoji. Izbora u današnje vrijeme ima više nego dovoljno, u tome nam pomažu i učilišta koja su specijalizirana za obrazovanje odraslih, a jedno takvo je i virovitičko Pučko otvoreno učilište Omega. Upravo se u njihovim prostorijama u ponedjeljak održala svečana dodjela svjedodžbi o završenoj prekvalifikaciji za zanimanje fizioterapeutskog tehničara, a samim time životi osam polaznika promijenjeni su u velikoj mjeri. Upravo su oni pokazatelji kako je svaki dan zapravo borba u kojoj ne treba odustajati.

Tijekom dvije godine, koje su prošle brzo, ova osmorka gradila je svoj put ka boljem sutra. Prolazilo se puno toga, pandemija je pokucala na vrata, situacija je postajala sve teža, no ustrajnost se u konačnici isplatila, kako to inače i biva.

Prošlo se više od 2800 sati teorijskog i praktičnog dijela nastave, a svu svoju pažnju i znanje prema njima su usmjerili Božica Lanščak, viši zdravstveni tehničar fizioterapeutskog smjera, ujedno i glavna fizioterapeutkinja Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Opće bolnice Virovitica, te Alen Bekavac, stručni prvostupnik fizioterapije. Kada na raspolaganju imate dvije ovakve osobe, koje će vam u bilo kojem trenutku biti na raspolaganju i koje će odgovoriti na sva vaša pitanja, koje će s vama podijeliti sva potrebna znanja i vještine i koje će vas u konačnici naučiti svemu onome što su u svojem dosadašnjem radnom iskustvu prolazili, sa svime s čime su se susreli, onda sa sigurnošću možete znati da ste u sigurnim rukama i da je uspjeh zagarantiran.

Osim što su na polaznike prekvalifikacije prenijeli svoja znanja o pomaganju bolesnim i ozljeđenim osobama u povećanju pokretljivosti, ublažavanju boli te sprječavanju i ublažavanju trajnih posljedica bolesti i ozljeda, s njima su podijelili i širok spektar ostalih mogućnosti koje im je ovaj program donio.

– Kada bi izdvojili samo dio onoga što smo prolazili kroz period prekvalifikacije, svakako bi željeli spomenuti da su polaznici, nakon dvije godine pohađanja programa, osposobljeni za provođenje hidroterapije, termoterapijskih i krioterapijskih postupaka, naučili su kako primjenjivati ultrazvučnu terapiju, ali i kako izvoditi medicinske masažne tehnike kao što su klasična manualna masaža, manualna linfna drenaža, akupresurna masaža ili masaža pomoću ekektoraparata. Ovdje moramo naglasiti da u hidroterapijske postupke spadaju opće i djelomično terminalne kupke, hidrogimnastika i podvodna masaža cijelog tijela, kod termoterapijskih postupaka polaznici su naučeni primjenjivati parafin, parafinske obloge i infracrvene svijetiljke za grijanje, mogu primjenjivati galvanizaciju, ekektroterapijske postupke protiv bolova i poboljšanja prokrvljenosti, te aktivno potpomognute vježbe, aktivno slobodne vježbe i aktivne vježbe uz opterećenje kojima se utječe na pokretljivost zglobova. To je samo dio onoga što smo prolazili i samo dio znanja s kojima su se polaznici prekvalifikacije obogatili. Sve spomenuto donosi im višestruke koristi, otvorene su im brojne mogućnosti, a mi smo se maksimalno pobrinuli da izazove koji su pred njima dočekaju spremni i puni samopouzdanja. Potrebno je sada i malo sreće, malo strpljenja, no oni će zasigurno uspjeti u svojim ciljevima, ne sumnjamo u to- izjavili su Božica i Alen.

Upravo ono što su nam Božica i Alen spomenuli, potvrdio nam je Sandro Orban, jedan od polaznika prekvalifikacije koji je s nama podijelio svoja iskustva, a spomenuo je i brojne mogućnosti koje mu je prekvalifikacija donijela, a koje prije nije imao.

– Kada je došao red na upis srednje, odlučio sam upisati srednju šumarsku školu, no s vremenom sam shvatio kako bih se u životu ipak želio posvetiti nečemu drugom. Upravo sam se iz tog razloga odlučio na ovaj korak i nisam požalio, jer bila je ovo prava odluka za mene. Smatram da govorim u ime svih kada kažem da su profesori i svi koji su uključeni u program prekvalifikacije dali svoj maksimum kojim su nam pružili novu priliku. Sve je odrađeno maksimalno profesionalno, a znanja koja sam ovdje stekao, zahvaljujući profesorima Božici i Alenu, omogućila su mi da ostvarim svoju želju- upisivanje fakulteta. Tijekom ove dvije godine shvaćali smo kako je ovo iskustvo koje će nas promijeniti i koje će nam donijeti nevjerovatno puno toga, tako da mi je izuzetno drago što mi se pružila prilika za jedan ovakav pothvat. Naučili smo sve bitne stvari koje se tiču anatomije čovjeka, kako je potrebno postupiti u fizioterapiji te kako bi trebali pristupiti pacijentu. Dio koji je vezan uz pristup pacijentu omogućila nam je odlično organizirana praksa prilikom koje smo se susretali s brojnim pacijentima i s raznim dijagnozama, a taj dio samo je upotpunio sve ono što smo naučili tijekom teorijskog dijela nastave- zadovoljan je bio Sandro.

Polaznicima su tako vrata otvorili Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Opće bolnice Virovitica, te odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju slatinskog Doma zdravlja. Posebna zahvala iz Pučkog otvorenog učilišta Omega usmjerena je ovdje na njih, a isto tako i doktorici Renati Šipoš-Baranjec, ravnatelju Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, doktoru Ivici Fotezu, kao i polaznicima i profesorima koji su sudjelovali u programu prekvalifikacije.

– Željela bih ovom prilikom zahvaliti svima koji su sudjelovali u programu prekvalifikacije, od naših divnih polaznika i profesora, pa do svih onih koji su izdvojili svoje vrijeme i pružili nam sve što je bilo potrebno za njegovo uspješno provođenje. Zahvaljujem se tako Odjelu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Opće bolnice Virovitica, Odjelu za fizikalnu medicinu Doma zdravlja Slatina te doktorici Šipoš-Baranjec i doktoru Fotezu koji su u svakom trenutku, tijekom cijelog ovog perioda, bili uz nas- izjavila je ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Omega Sanja Živković i dodala:

– S ovom malom svečanosti koju smo pripremili, dodjelom svjedodžbi te neformalnim druženjem koje je uslijedilo, željeli smo pokazati našim polaznicima i suradnicima da nam je uistinu stalo do njih i njihovih uspjeha, jer svaki njihov napredak uveseljava i nas same. Naše Učilište pruža im brojne mogućnosti, ne radi se ovdje samo o prekvalifikacijama za fizioterapeutske tehničare, već imamo osposobljavanja za knjihovođe, za rukovanje radnim strojevima, pružamo osposobljavanje za njegovateljice, tu nam je i prekvalifikacija za farmaceutskog tehničara, a nudimo i završetak osnovne škole koji nam je besplatan te još mnogo toga. Sve su to programi koji vas mogu usmjeriti na nešto čime se želite baviti, a za što do sada niste imali prilike. Naš glavni cilj je dati vam znanja i kompetencije koje želite steći i koje će vam pomoći u vašem daljnjem radu i usavršavanju- istaknula je.

Ukoliko se i vi odlučite za ovaj korak i želite postati dio tima, njihova vrata uvijek su vam otovrena. Nova grupa vezana uz prekvalifikaciju za farmaceutskog tehničara na rasporedu je 1. ožujka, a osatalo je još mjesta za potencijalne polaznike, no, ako ste primijetili i nešto drugo što je kod vas pobudilo zanimanje, ne oklijevajte. Javiti se možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati na broj 098/172-8939 ili u inbox njihove facebook stranice, a ondje možete dobiti sve dodatne informacije i odgovore na vaše upite. Važno je ne zaboraviti jedno, izbora uvijek ima, mogućnosti su brojne i, ono najvažnije, nikad ne odustajte od vaših snova, jer nikad nije kasno za njihovo ostvarenje.

