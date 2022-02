U Virovitici održana konstituirajuća sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije

U Sali za sastanke Virovitičko-podravske županije održana je konstituirajuća sjednica županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova. Nazočne na sjednici pozdravio je predsjednik Županijske skupštine VPŽ Dinko Begović i pročelnik Službe za pravne poslove i lokalnu samoupravu VPŽ Ivan Horvat.

– Virovitičko-podravska županija će uvijek, kao što je to bilo i do sada, podržavati vaš rad. Vi ste i do sada bili iznimno aktivni, očekujem da ćete takvi biti i u budućnosti, a Virovitičko-podravska županija će vam i nadalje davati logističku potporu – naglasio je između ostalog predsjednik Županijske skupštine VPŽ Dinko Begović.

Predsjednica Povjerenstva je Desa Kolesarić, potpredsjednica je Sanja Kirin, a članice su – Jasna Per Kožnjak, Željka Baričević Ilijaš, Ivia Lovreković, Vlasta Honjek Golinac, Maja Vujnović, Milan Krmpotić i Elvira Grabić. Mandat članova Povjerenstva traje četiri godine i vezan je uz trajanje mandata Županijske skupštine.

– Pitanje ravnopravnosti spolova je ključno pitanje za moderno društvo jer ravnopravnost spolova znači stvaranje jednakih uvjeta za sve. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova VPŽ i nadalje će se nastaviti boriti s izazovima koji su pred nama – istaknula je predsjednica Povjerenstva Desa Kolesarić.

Na sjednici se govorilo i o obilježavanju Međunarodnog dana žena 8. ožujka, planu rada za 2022. godinu.

(vpz.hr; Foto: K. Toplak, D. Kolesarić)