Učenici RCK ugostiteljsko-turističke škole Osijek recikliraju hranu: Sami osmišljavaju recepte od ostataka i kreiraju nove ukusne zalogaje

Koliko hrane bacimo zato što je istekao rok trajanja, nismo ju dobro čuvali pa se pokvarila ili smo jednostavno previše skuhali, a nismo pojeli? I koliko se pri tom bacanju izgubi novca, što u proizvodnji hrane koja čak ni ne dođe do krajnjeg korisnika, a i ako dođe, završi kao otpad s tanjura jer se ne pojede? Sve te odgovore dobili su učenici završnih razreda Regionalnog centra kompetentnosti Ugostiteljsko-turističke škole iz Osijeka tijekom edukacija o recikliranju hrane koje se održavaju kroz cijelz veljaču.

Naime, u sklopu projekta VIRTUS – Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti provodi se školski projekt „Ne bacaj hranu!“ pod vodstvom nastavnika Danijele Josipović i Ivana Kelave.

Kroz dva bloka predavanja, koja su se provodila tijekom dva tjedna, učenici su upoznati s problematikom bacanja hrane, načinima kako planirati kupnju, jelovnike, kako skladištiti i čuvati hranu, te načinima kako maksimalno iskoristiti namirnice da bi se u konačnici proizvelo manje otpada od hrane.

– Upravo je škola idealno mjesto, za edukaciju i podizanje svijesti – smatra nastavnica Josipović.

– Djeca su to izvrsno prihvatila jer je tema iz svakodnevnog života, susreću se s tim u svom domu i ima ih mnogo koji imaju dobre navike, racionalno koriste namirnice, ne kuhaju previše, ostatke pojedu u drugom obroku ili kreiraju kakvo novo jelo. No trebamo podići svijest svima, a pogotovo učenicima jer će se kroz svoje zanimanje susretati s mogućnostima za racionalnu potrošnju namirnica, pravilno skladištenje i poznavanje rokova trajanja. Moći će utjecati na smanjenje otpada na globalnoj razini, a znamo da je Republika Hrvatska kako članica EU dužna do 2030. godine smanjiti otpad od hrane za pedeset posto – dodala je Josipović.

Edukacija uz predavanja sadrži i radionice na satovima praktične nastave slastičarstva i kuharstva gdje učenici u suradnji s nastavnicima struke sami osmišljavaju recepte od ostataka te recikliranjem hrane prave nove, zanimljive i nutritivno hranjive obroke.

(www.icv.hr, tj)