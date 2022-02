Za sada su voćarima vremenske prilike „na njihovoj strani“, a nadaju se da će jednom tako biti i s inputom u poljoprivrednoj proizvodnji

- PROMO -

Prema podacima vremenskih prognostičara, u danima koji dolaze neće biti previše oborina, a najmanje snijega. Količine koje bi eventualno mogle pasti bit će vrlo male i neće utjecati na vlažnost tla. Dnevna će temperatura zraka u danima ispred nas doseći i 14 Celzijevih stupnjeva, a tijekom najtoplijeg djela dana neće se spuštati ispod 8 stupnjeva. Jutarnje temperature također će uglavnom biti „u plusu“, a samo u subotu bi se temperatura mogla spustiti do – 2 Celzijeva stupnja.

Oni koji najviše ovise o vremenskoj prognozi zasigurno su poljoprivrednici, a veljaču, iako je još uvijek mjesec mirovanja, zbog svojih suhih i ne pretjerano hladnih dana, mnogi će iskoristiti za prihranu ozimih kultura, a voćari i vinogradari će pak nastaviti rezidbu voćaka i vinove loze, kopanje jama i krčenje zapuštenog zemljišta. To nam je potvrdio i predsjednik Udruge voćara i povrtlara VPŽ Davor Krznarić koji je kao i većina njegovih kolega voćara odlučila ovo lijepo vrijeme provesti u svom voćnjaku ne bi li što bolje pripremili voćke za daljnji razvoj.

– U fazi je rezidba svih vrsta voćaka, koja je izrazito važan faktor za dobar razvoj biljke. Pred nama je težak i neizvjestan posao uzrokovan lošim vremenskim prilikama u prošloj godini koja je bila izrazito sušna i s pet iznimno ekstremnih toplinskih udara što je ostavilo posljedice na mnoge voćnjake, unatoč tome što su neki od njih bili i navodnjavani. U rasadnicima su povađene sadnice u trapovima, a s obzirom na ove temperature zraka oni koji žele saditi mogu to i učiniti.

Što se vremenskih prilika tiče na njih na žalost ne možemo utjecati. Mraz i hladan vjetar mogući su i u proljetnim mjesecima, tako da bi prerani cvat biljke značio automatski i njen kraj. Ostaje nam samo da se nadamo da će cvatnja ovisno o sortama voća početi u travnju ili svibnju i da tada neće biti prehladnih dana – rekao nam je Davor Krznarić koji ni ovom prigodom nije zaobišao najveći problem koji muči voćare i zbog kojeg je dio njih i odustao od bavljenja ovom granom poljoprivrede.

– Glavni problem koji muči nas voćare, muči i ostale poljoprivrednike, a radi se o previsokom rastu cijena. Na žalost ne naših plodova nego neizostavnog repromaterijala čije su cijene iz godine u godinu visoke, a sada su „astronomske“. Nije ni potrebno napominjati da veliki dio poljoprivrednika ovaj drastični skok cijena u relativno kratkom vremenskom roku neće moći pratiti, jer inputi su takvi da zaboli glava. Samo kad pomislim da nas u proljeće čeka gnojidba voćnjaka, uglavnom dušičnim mineralnim gnojivima koja su nota bene poskupjela tristo posto, ako tu još dodamo porast cijena goriva i drugih energenata, onda se uistinu nemamo čemu posebno veseliti. No što reći. Od kuknjave nema ništa nego se samo možemo nadati da će i naša država slijediti primjer nekih drugih europskih država koje su svojim poljoprivrednicima pomogle u nabavci repromaterijala. Mene osobno, kao i neke moje kolege voćare „spašava“ to što uistinu volimo „svoj zanat“ i što je to najbolje što znamo raditi, a vjerojatno i to što imamo još dovoljno vjere u bolje sutra za domaću poljoprivrednu proizvodnju – rekao nam je predsjednik Udruge voćara i povrtlara VPŽ Davor Krznarić.

