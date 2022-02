“Živi život, fućkaj krizu jer ovaj život nema reprizu”: Vesele i maskirane pokazale kako se živi aktivno i vedro

“Živi život, fućkaj krizu jer ovaj život nema reprizu” poručile su članice udruge “Živi život” iz Virovitice. Naime, vesele umirovljenice danas (subota) su u dopodnevnim satima maskirane prošetale virovitičkim ulicama i širile pozitivu među građanima.

– Ideja da se danas maskiramo i zabavimo bila je od članice Jasne Gojević, a kako je naš moto “Živi život” htjele smo pokazati kako se živi život – rekla je uvijek nasmijana Gabriela Arapinac, predsjednica Udruge.

Unatoč godina koje su iza njih, još jednom su pokazale kako se živi aktivno i vedro, no priznaju da su se i same dvoumile.

– Izašle smo van jer je toliko teško vrijeme, ljudi su toliko bezvoljni i jadni, a i mi same smo bile u dilemi. No, mislim da trebamo tračak svjetlosti pustiti među ljude, a ako ništa drugo dobile smo osmijeh. Ja sam učiteljica u mirovini, ima nas više ovdje, i mi smo vodile djecu u maškare, ali mislim da to i odraslima treba pa ćemo sad malo prošetati gradom i pod svim mjerama donesti pozitivu među naše sugrađane – rekla je vedra i nasmijana Cruella de Vil, odnosno Jasna Gojević.

