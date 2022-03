1. HRL U-12 Rukometašice Orahovice iz Garešnice se vraćaju bez bodova: Arijana Čočaj najefikasnija igračica Orahovice u susretima 7. kola

Rukometašice Orahovice gostovale su proteklog vikenda u Garešnici gdje su se igrale utakmice 7. kola 1. HRL U-12. Izabranice Andrijane Rukavine odigrale su dva susreta, protiv domaće ekipe i rukometašica Novske, no do novih bodova ipak nisu uspjele doći.

Veliku priliku za pobjedu igračice Orahovice imale su u prvom dvoboju protiv Garešnice. Nakon prvih 25 minuta prednost je bila na strani gostujućih igračica (9:6), no slaba realizacija u nastavku dovela ih je do poraza. Drugu dionicu utakmice domaće su rukometašice privele kraju rezultatom 9:4, tako da su u konačnici došle do pobjede rezultatom 15:13. Petra Erceg i Arijana Čočaj bile su najefikasnije igračice Orahovice s po četiri pogotka.

Orahovica: Ena Nađ, Petra Erceg 4, Marta Batrac, Katarina Štimac 3, Leona Adžaga, Arba Čočaj, Brigita Batrac, Arijana Čočaj 4, Iva Boljkovac, Sara Mesinger, Nika Solić, Lara Grabovac, Ines Poljak 2, trenerica: Andrijana Rukavina.

Nakon početnog vodstva Orahovice rukometašice Novske iz minute u minutu gradile su svoj put ka pobjedi. Ines Poljak držala je svoju ekipu u igri sve do 15. minute kada je prednost Novske iznosila +1 (8:7), no do odlaska na odmor ista je iznosila visokih +6 (21:15). Većih promjena na terenu nije bilo niti u nastavku utakmice, a konačan rezultat glasio je 36:24 u korist Novske. Arijana Čočaj bila je najefikasnija igračica drugog susreta s deset postignutih golova.

Orahovica: Ena Nađ, Petra Erceg 4, Tara Liović, Marta Batrac, Katarina Štimac 1, Leona Adžaga, Arba Čočaj, Brigita Batrac 1, Arijana Čočaj 10, Iva Boljkovac, Sara Mesinger, Nika Solić, Lara Grabovac, Ines Poljak 8, trenerica: Andrijana Rukavina.

Rukometašice Orahovice trenutno se nalaze na 11. mjestu prvenstvene ljestvice, a u devet odigranih utakmica osvojile su četiri boda.

(www.icv.hr, mra, foto: A. Rukavina)