Minute za tebe: Kod oprosta nema matematike

Kroz ovaj hod i promišljanje vodi nas fra Marino Kuzminski iz Župe sv. Roka u Virovitici.

U današnjem evanđelju Petar pita Isusa: “koliko puta oprostiti bratu ako se ogriješi o mene?” Često si, vjerujem, i sami postavljamo slično pitanje kad se nalazimo u situaciji da nas netko ponižava, vrijeđa, ranjava – bilo da je namjerno ili nenamjerno. Petru je nekako logično bilo do sedam puta, a Isus biva rigorozniji i kaže do sedamdeset puta sedam.

Ovdje imamo igru brojeva i ne znači da moramo išta brojati. Brojevi imaju svoja neka značenja u Bibliji, pa će tako sedmica predstavljati savršenstvo, puninu, kompletnost… Bit naše vjere nije numerologija, već u nekim slikama lakše upamtiti bitno. Bit ove igre brojeva je da praštati treba savršeno, potpuno, bez zadrške – kao što to sam Bog nama prašta.

Zato u nastavku evanđelja Isus donosi priču u kojoj jednom biva oprošten sav dug jer je to zamolio. No nakon što je njemu sve oprošteno, on susreće svog dužnika i zbog puno manjeg duga baca ga u tamnicu.

Čuvši to, kralj koji je oprostio dug “velikom” dužniku opet ga uhvati i preda ga mučiteljima dok ne vrati sav dug.

Čuvajmo se zato dvoličnosti. Jer znam, nekad je lakše malo se poniziti da dobro prođeš u životu i da se izvučeš, a u drugom trenutku, kad se izvučemo odgovara nam biti strog i odrješit prema slabijem da dobiješ što ti je potrebno za bolji život…

No, prema današnjem evanđelju, ako tako živimo, gdje će nam duša?

Bog strpljivo i spremno tebi sve može oprostiti, zato i ti oprosti na isti način kako ti je oprošteno. To ne znači da ćeš dati da te netko udara ponovno ili da te pravi budalom. Oprostiti znači riješiti se gorčine i bijesa iz svoga srca, osloboditi se ropstva grijeha, a ako je potrebno u isto vrijeme i podvući crtu i reći ne poniženju.

(www.icv.hr, foto: pixabay)