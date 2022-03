Obilježena 32. godišnjica osnutka i rada HDZ-a općine Suhopolje

Polaganjem vijenca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima, Hrvatska demokratska zajednica općine Suhopolje započela je obilježavanje 32. obljetnice svoga postojanja.

Nakon polaganja vijenca, obilježavanje je nastavljeno u prostorijama Hrvatskog doma u Suhopolju, gdje se nazočnima prvi obratio član Predsjedništva OO HDZ-a općine Suhopolje Dražen Čimin te riječ predao predsjedniku Općinskog odbora Goranu Doležalu. On je na početku obraćanja pozdravio sve nazočne, među kojima su bili tajnik ŽO HDZ-a VPŽ Dalibor Per, predsjednik Utemeljitelja HDZ-a VPŽ Marko Teskera, Predsjedništvo OO HDZ-a Suhopolje Marijan Brlek, Dražen Vanjhal, Dražen Čimin te član predsjedništva i načelnik općine Suhopolje Siniša Horvat, predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Mato Krizmanić…

– Ovo je prilika da se prisjetimo naših osnivača Marijana Oklopčića, Đure Butinovića, Željka Grizelja, Vlade Juratovca i Vinka Dumenčića, ali da se prisjetimo i svih ostalih koji su u to vrijeme imali hrabrosti pristupiti ovoj stranci koju su tada nazivali strankom opasnih namjera. Nakon utemeljenja HDZ-a u Suhopolju kao državotvorne, domoljubne, demokršćanske i narodnjačke stranke 18. ožujka 1990. godine naša stranka postaje respektabilna politička snaga koja na ovom području od tada pa sve do danas, a vjerujemo i ubuduće, bilježi samo izborne pobjede i to već 32 godine u kontinuitetu – rekao je predsjednik OO HDZ-a Goran Doležal te zahvalio svim članovima HDZ-a općine Suhopolje na svesrdnoj pomoći u radu, vjernosti stranci i svemu onome što su dali u ovih 32 godine kako bi stranka postigla zavidne rezultate.

– Danas mnoge obitelji teško žive i sve su prilike da nas čekaju jako izazovna i teška vremena, no ne smijemo klonuti duhom i moramo pomoći jedni drugima kako ste to vi, odnosno većina vas činili 90-ih godina. HDZ je u najtežim trenucima preuzeo ključnu ulogu za vođenje hrvatskog naroda na ovom prostoru i samo on ulijeva optimizam i ima rješenja za izlaz iz krize u kojoj se još uvijek nalazimo – rekao je Doležal te zahvalio dosadašnjem predsjedniku Marijanu Brleku na marljivom radu, ali i čestitao svim članicama stranke Dan žena.

Sve prisutne pozdravio je predsjednik Mladeži HDZ-a Virovitičko-podravske županije Mato Krizmanić.

– U naredne dvije godine cilj će nam biti povećati brojnost Mladeži na području Virovitičko-podravske županije kako bi dodatno pojačali snagu Mladeži. Vjerujem da ćemo u suradnji sa svim općinskim i gradskim organizacijama to i uspjeti – rekao je Krizmanić.

Na kraju je čestitke na 32 godine uspješnog rada uputio tajnik ŽO HDZ-a VPŽ Dalibor Per.

– HDZ općine Suhopolje ne pamti poraze, već samo pobjede i na tome vam iskreno moram čestitati. Mogu obećati da ćemo vaš primjer, vaše pobjede i uspjehe pričati drugima o njima i vas koristiti za primjer kako drugi trebaju raditi i boriti se za svoja mjesta, ostvarivati svoje projekte, voljeti svoju općinu, županiju i cijelu domovinu – rekao je Per, prenijevši čestitke predsjednika ŽO HDZ-a VPŽ Igora Androvića u povodu 32. obljetnice svim članovima suhopoljskog HDZ-a.

Na koncu je predsjednik OO HDZ-a Suhopolje Goran Doležal iskoristio priliku i svim prisutnim članicama darovao ruže u povodu Dana žena.

