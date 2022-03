One od početka ruše predrasude o nogometu kao muškom sportu: Dvije Ive, Dina i Kim polaznice su Škole nogometa u Pitomači

Iako živimo u „novom dobu“ gdje ne bi trebala postojati razlika u muško-ženskim sportovima, još uvijek se nađe koja predrasuda, ali ne i u Nogometnom klubu u Pitomači. Dok bi neke djevojčice najviše voljele upoznati svojeg najdražeg pjevača ili glumca, Iva Đakić (10), Dina Keserica (9), Iva Baćar (11) i Kim Filipović (6) voljele bi zaigrati nogu uz nogu sa svojim uzorima – Cristianom Ronaldom, Lionelom Messijem ili Paulom Dybalaom.

One su polaznice Škole nogometa koja u Pitomači djeluje već osam godina pod vodstvom trenera Hrvoja Filipovića i Zlatka Novaka-Jembrija. Škola nogometa je krenula 2012. godine s petnaestak djece, a cilj je bio za deset godina doći na njih stotinu. I uspjeli su, čak i više od toga, jer Škola je prošle godine dosegnula broj od 151 malog zaljubljenika u nogomet.

– Kada se pojavio prvi interes da neka djevojčica dođe na nogomet bio sam vrlo sretan jer mi je to bilo novo iskustvo i zanimalo me kako će se ponašati i snaći u muškom društvu i kako će je oni prihvatiti. Ali to je super prošlo i kad god se rade neke vježbe u paru ili kad se biraju ekipe za nogomet, prvo se izabere curica. Dečki su popustljivi prema njima – kaže jedan od trenera Zlatko Novak-Jembri te dodaje kako su cure većinom borbenije.

– Cure su nekad stvarno bolje od dečkiju, više slušaju, više se koncentriraju na zadatke koje trener postavi pred njih tako da na kraju krajeva to bolje i izvedu na igralištu. Vidi se da su dečki popustljiviji prema curama i ne idu u duele baš 100 posto, ali zato cure dečke ne štede ni malo tak da češće vidimo njih u suzama nego cure – sa osmijehom kaže trener Zlatko.

Hrabre i neustrašive, ruše sve predrasude vezane uz djevojčice u nogometu jer su od malih nogu na terenu. Jedna od polaznica Škole nogometa, Dina Keserica (9) trenira već pet godina i igra na poziciji vezne igračice.

– Na prvoj utakmici me nije bilo ni malo strah, a odigrala sam dosta utakmica u ovih pet godina. Super mi je ovdje trenirati, super je ekipa. Iako ima više dječaka nego djevojčica odmah su me prihvatili, na terenu smo svi jednaki – kaže nam Dina koja je ljubav prema nogometu naslijedila od brata s kojim često zna zaigrati.

– Nogomet mi je jednostavno zabavan. Puno sam gledala odrasle i brata kako igraju pa sam i ja htjela probati i eto me pet godina kasnije i dalje treniram. Nastavit ću trenirati i nadam se da će to jednog dana biti i profesionalno – dodaje.

U svojoj grupi i među djevojčicama ima „najdužu“ karijeru u nogometu, a slijedi ju Iva Đakić (10) koja trenira sedam mjeseci i igra na poziciji srednje vezne igračice.

– Doma sam puno igrala nogomet s tatom i odlučila sam se upisati u školu nogometa. U početku, na prvi trening mi je bilo malo čudno doći, ali na kraju smo se svi super složili i zabavili. Super mi je ovdje, super igramo i stvarno se dobro uklapamo mi cure sa svim tim dečkima – govori nam Iva te dodaje kako joj nije problem uskladiti školu i treninge koji se odvijaju tri puta tjedno.

Među najnovijim igračicama je Iva Baćar (11) koja se ekipi pridružila prije pet tjedana. Ona također igra na poziciji srednje vezne igračice i već je odigrala svoju prvu utakmicu. Ističe kako je nogomet sport i za dečke i za djevojčice, da nema razlike.

– Nije mi bilo neugodno doći na trening među dečke kad već neke cure treniraju tako da sam se jednostavno uklopila i normalno mi je da i cure teniraju nogomet. Treniram tek pet tjedana i ja sam najnovija ovdje. Nogomet mi je zanimljiv zbog toga što dosta cura ne trenira nogomet, a i više se nekako uklapam s dečkima nego curama. Zanimljivije mi je od rukometa, graničara, odbojke i tih sportova s rukama, više se i bolje se snalazim s nogama – ističe Iva.

Da je sve veći interes djevojčica za treniranjem ovog najpopularnijeg sporta dokazuje i Kim Filipović (6) koja čim krene u školu, osim knjige, primit će se i lopte na terenu te želi igrati na poziciji napadača.

– Tek sam krenula u školu nogometa. Sviđa mi se nogomet i super mi je sa svima tu pošto s tatom dolazim na treninge. On je isto nogometaš i onda možemo i skupa trenirati – rekla nam je Kim koja svaki trening dolazi pratiti s tatom koji je ujedno i trener u školi nogometa.

– Mislim da je to sasvim normalno da i djevojčice igraju nogomet, bez obzira što neki drugi govorili da je to samo muški sport. Većina tata sanja da im se rodi sin pa da bude nogometaš, ali spol to ne bi trebala odrediti. Jednaku ljubav prema nogometu mogu imati i djevojčice, a to pokazuju sve naše polaznice pa i moja kćer. Trenutno je najmlađa polaznica i jedva čeka svaki sljedeći trening – s ponosom ističe trener i tata male Kim, Hrvoje Filipović te poziva sve zainteresirane djevojčice neka se slobodno pridruže školi nogometa.

(www.icv.hr, ib, Foto: I. Barčan, H. Filipović)