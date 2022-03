OPĆINA SUHOPOLJE I ove godine isplata uskrsnica umirovljenicima

Općina Suhopolje i ove godine isplaćuje jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima u obliku uskrsnica u iznosu od 200 kuna u povodu uskršnjih blagdana.

Pomoć će se isplaćivati svim umirovljenicima s područja općine koji imaju hrvatsku i inozemnu mirovinu u ukupnom iznosu do 2.000 kuna.

Umirovljenicima će uskrsnica biti poslana poštom na kućnu adresu u obliku poklon bona u iznosu 200 kuna koju će moći iskoristiti u najbližim poslovnicama Trgovina Krk d.d.

– Mole se umirovljenici s područja općine Suhopolje, a koji do sada nisu ispunjavali uvijete za dobivanje poklon bona u svrhu uskrsnica da do petka, 1. travnja do 13 sati dostave u općinu Suhopolje izvadak iz banke ili odrezak od mirovine, ne stariji od siječnja, o visini primanja umirovljenika koji ostvaruje pravo na poklon bon – kažu iz Općine.

(www.icv.hr)