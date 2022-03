Po prvi puta najveća orahovačka manifestacija ”Orahovačko proljeće” počet će prvim danom proljeća

Nakon dvije godine stanke zbog pandemije koronavirusa, vraća se ”Orahovačko proljeće” najveća orahovačka manifestacija, jedan do zaštitnih znakova grada. No, ne vraća bilo kako, naime, po prvi puta u povijesti počet će onako kako bi i trebalo, prvog dana proljeća 21. ožujka i to manifestacijom ”Prvi dan najljepšeg proljeća – Orahovačkog proljeća” u organizaciji Reda vitezova Ružice grada te suorganizaciji udruge PAUK i pod pokroviteljstvom Grada i Turističke zajednice, na središnjem gradskom trgu.

– Uvijek pričamo o Orahovačkom proljeću, a održavamo ga na ulazu u ljeto, prvi tjedan u lipnju. Željeli smo to promijeniti tako da najljepše proljeće, ono Orahovačko započne na prvi dan proljeća. Tako smo 21. ožujka pripremili program koji će započeti u 18:00 sati uvodom i pričom o povijesti Orahovačkog proljeća, zatim će nastupiti djeca dječjeg vrtića ”Palčić” pa potom i učenici Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić, da bi Orahovačko proljeće otvorili puštanjem lanterni. Bit će povijesni trenutak za Orahovicu i pozivam sve naše sugrađane i one koje vole Orahovicu i Orahovačko proljeće da nam se pridruže. Dogovoreno je i da će se svakog ili svakog drugog vikenda do središnjeg dijela manifestacije u lipnju, nešto u središtu grada događati kako bi Orahovačko proljeće u gradu bilo cijelo proljeće – kaže predsjednik Reda vitezova Ružice grada Vlado Grgić-Crni.

(www.icv.hr, vg)