SVJETSKI DAN POEZIJE Umjetnik riječi, Ivan Jukić, obilježio Svjetski dan poezije u Orahovačkom Bluesu

21. ožujka obilježava se Svjetski dan poezije. Ovaj dan UNESCO je proglasio 1999. godine s ciljem podržavanja jezične raznolikosti kroz poetsko izražavanje i povećanja mogućnosti da se čuju ugroženi jezici. Tim povodom cafee bar Blues Orahovica priredio je večer poezije uz domaćeg pjesnika Ivana Jukića.

Ivan Jukić rođeni je Orahovčanin koji trenutno živi u Feričancima, a svima je poznatiji kao vrhunski nogometni vratar koji je nekada branio i na prvoligaškim travnjacima, a potom se počeo baviti pisanjem. Ivan je nazočnima predstavio svoje dvije dosadašnje zbirke ”Za B.” i ”Snovi o boljim noćnim morama”.

– Otkako sam počeo pisati želja mi je bila u tome pronaći sebe, ali i da čitatelj pronađe sebe u mojim pjesmama. Pišem jednostavno, jer cilj mi je da onaj tko čita razumije svaku riječ i poantu pjesme i nadam se da u tome uspijevam– rekao je Ivan koji je pročitao i pjesmu posvećenu supruzi, nekolik onih koje bi želio i uglazbiti, a dašak humora bila je pjesma baš o kafiću Blues koju je sam vlasnik Vlado Grgić i pročitao.

Kroz nekoliko pjesama Jukić je najavio i treću zbirku pjesma koja, kako je rekao, uskoro izlazi i nosit će naziv ”Tama kapaka”.

– Nova zbirka je u izradi, a ona je svojevrsni nastavak ovog što radim. Dakle, isti način pisanja, jer to sam ja. Hvala svima koji me podržavaju u ovome, to mi puno znači i veliko hvala Bluesu što mi je pružio priliku da u kafiću u kojem sam odrastao pročitam svoje pjesme. Uvijek mi svi postavljaju isto pitanje, odakle inspiracija, a ja samo kažem da hvala Bogu me nikada ne napušta, uvijek mogu nešto napisati i mislim da to svatko može ako se dovoljno potrudi. Neke pjesme koje napišem se ni meni ne sviđaju, ali sve je to sastavni dio ovog hobija– zaključio je Jukić.

Vlado Grgić, vlasnik Bluesa, posebno je bio sretan Ivanovim dolaskom i prezentacijom njegovih stihova.

– Ivan je jedan od nebrojenih niza dječaka i mladića koji su odrasli u Bluesu i posebno sam sretan kada ti dečki s kojima smo dijelili dane, uspiju. Ivan je odličan čovjek i veliki umjetnik i čast nam je bila ugostiti ga i čuti. Ustvari, on je kao i mnogi u Bluesu domaćin, i već sada mogu javiti kako ćemo ga odmah po izlasku treće zbirke ponovno ugostiti kako bi ju mogao promovirati– zaključio je Grgić.

