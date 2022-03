Traktorist rekorder: “Ukomiran” vozio neregistriran Torpedo s 3.78 promila u krvi i to bez vozačke

Novi ovogodišnji rekorder s naših prometnica upisao se jučer (srijeda) u policijski statistiku. Ovaj put riječ je o 44-godišnjem vozaču traktora koji je u 15.15 sati u Bušetini vozio neregistriran traktor marke “Torpedo” i to gotovo u komi, odnosno s 3.78 g/kg alkohola u krvi.

Vozača su zaustavili službenici Policijske postaje Virovitica prilikom redovnog nadzora cestovnog prometa u Ulici M. Gupca, a provjerom je otkriveno kako je, uz visoku koncentraciju alkohola u krvi, za volan traktora sjeo bez vozačke dozvole.

Traktor marke “Torpedo”, za koji neslužbeno doznajemo kako nije u njegovom vlasništvu, bio je neregistriran.

Nakon uhićenja (budući da je predstavljao opasnost za sebe i druge u prometu) i triježnjenja u PP Virovitica vozač je suočen s nizom prekršaja koje je jučer zaradio i za koje može dobiti novčanu kaznu od 21.000 kuna, doznajemo iz PU virovitičko-podravske.

U ovom slučaju opet valja podsjetiti na utjecaj alkohola za volanom: s oko 1,5 promila dolazi do zamućenog vida i manjka ukupne fizičke kontrole. S više od 2 promila može doći do ozbiljnih smetnji u svim funkcijama i do ozlijeda prilikom pada, jer osoba više ne može kontrolirati pokrete. S 3 promila pak nastupa stupor; osoba ne zna gdje se nalazi, može lako doći do nesvjestice i teško se probuditi iz tog stanja. A iznad 3,5 promila moguća je pojava kome, s obzirom da se utjecaj alkohola na organizam opisuje jednako onom tijekom kirurške anestezije.

S obzirom na sve navedeno i budući da je vozač traktora otkriven u vrijeme najveće gužve, može se zaključiti da je sreća što će jedina posljedica ovakvog ponašanja biti novčana kazna, a ne plaćena žrtvama na cesti.

