U opuštenoj atmosferi i s osebujnom gošćom obilježen Dan žena u virovitičkoj knjižnici

Povodom Međunarodnog dana žena, u organizaciji Čitateljskog kluba “Nije bilo slučajno”, u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica danas (utorak) je održana književna večer s Leom Brezar. Osim što je autorica niza knjiga o pozitivnoj psihologiji, ova rođena Zagrepčanka je također i poduzetnica, pjesnikinja i majka.

Nakon što je okupljenima uputio čestitku povodom Dana žena te ih pozdravio, ravnatelj virovitičke knjižnice Robert Fritz pozvao je prisutne da minutom šutnje odaju počast nedavno preminuloj bivšoj ravnateljici Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica Višnji Romaj. Nakon toga, riječ je predao moderatoricama večeri, Silviji Perić, višoj knjižničarki i voditeljici Čitateljskog kluba “Nije bilo slučajno” te urednici Sandri Pocrnić Mlakar.

– Svim danas prisutnim ženama čestitam Dan žena. Nismo slučajno za danas odabrali ovaj susret. Posebno mi je drago, u ime Čitateljskog kluba kojemu se uskoro bliži druga godina postojanja, što smo ugostili dvije ovako uspješne dame i drago mi je što u publici imamo puno uspješnih žena – istaknula je S. Perić i time započela ono što je, sudeći prema reakcijama posjetitelja, bila i više nego uspješna književna večer.

U opuštenoj i ugodnoj atmosferi virovitičke knjižnice, autorica Lea Brezar podijelila je s okupljenima nešto više o sebi, poput činjenice da piše od svoje 14. godine i da je trenutno i studentica psihologije, otkrila je povezanost između burne 2020. godine i imena svoga romana “Godina štakora” te da su Louise Hay i Caroline Myss autorice knjiga koje su joj zauvijek promijenile svjetonazor.

– Ja volim biti među publikom jer dobijem “povrat” za ono što radim, dobijem povratnu informaciju, je li se “primilo” to o čemu sam pisala. Večeras sam definitivno vidjela da je zaista tako, kako je dano tako je i primljeno i to me uvijek motivira. Iako uvijek prije susreta imam malu tremu, hoću li na pitanja koja čitatelji postave znati odgovoriti, ali dobro je prošlo, imala sam odgovor – kroz smijeh je s nama podijelila ova osebujna autorica.

Poznatu uzrečicu “šećer na kraju” su na kraju ove književne večeri u stvarnost pretočili ravnatelj virovitičke knjižnice Robert Fritz i mladi zavičajni autor Mateo Balaban koji su svakoj od posjetiteljica poklonili čokoladni desert.

(www.icv.hr, eat)