U organizaciji Reda vitezova Ružice grada obilježen prvi dan proljeća kao najava najveće gradske manifestacije ”Orahovačko proljeće”

Na najbolji mogući način, dječjim osmijehom, u Orahovici je obilježen prvi dan proljeća i najavljena najveća gradska manifestacija ”Orahovačko proljeće”. Naime, Red vitezova Ružice grada organizirao je odličan zabavni događaj pod nazivom ”Prvi dan proljeća” uz pomoć Udruge Pauk i Srednje škole ”Stjepan Ivšić”, a sve su podrškom i pokroviteljstvom pokrili Grad i Turistička zajednica Orahovica. Sve je počelo uvodnom pričom o povijesti Orahovačkog proljeća kao zaštitnog znaka grada, a potom se u ime Grada obratio direktor Komunalnog poduzeća ”Papuk” Tomislav Katalinić.

– Čestitam organizatorima na ovom događaju koji je doista prekrasan i odlična najava Orahovačkog proljeća. Hvala vrtiću, školi, udrugama i roditeljima te svima koji su ispunili naš središnji trg i donijeli nešto novo u grad – rekao je Katalinić.

Glazbeni program započeo je onim najslađima i najmlađima. Na pozornici u središtu grada pjesme o proljeću te ponešto ljubavnih i dječjih zabavnih otpjevali su Pčelice i Vrapčići, polaznici Dječjeg vrtića ”Palčić” uz pomoć svojih voditelja Hrvoja Jergovića i Elvire Špoljarić.

Pozornicu su potom preuzeli učenici Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić, najprije učenici prvog razreda izvedbom pjesme ”Proljeće” te potom i oni stariji s popularnom skladbom “Hakuna Matata”. Obje pjesme pripremila je i zborovima dirigirala učiteljica glazbene kulture, profesorica Mateja Tomas, a Hakunu matatu je na klaviru pratio prof. Marijo Novaković. Na kraju su odličan nastup imali i učenici Osnovne glazbene škole Milka Kelemena Slatina, Područni odjel Orahovica i to Lana Lešić svirajući klavir, Jakob Jergović gitaru, Matej Pavelić bisernicu te kao trio Lovro Prispilović na braču, Buga Pavličić na bugariji te Mateja Rukavina na berdi. Šećer na kraju ove priče trebalo je biti puštanje 54 lanterni za 54. Orahovačko proljeće, no zbog tehničkih poteškoća pušteno je tek nekoliko.

– Svi smo presretni i oduševljeni kompletnim tijekom programa. Pokazalo se punim pogotkom na ovaj način najaviti naše veliko, jedinstveno i prekrasno “Orahovačko proljeće”. Hvala prije svega roditeljima ove prekrasne djece, svima koji su sudjelovali, udrugama koje su nesebično pomogle i učenicima Srednje škole ”Stjepan Ivšić” koji su se svim silama trudili upaliti lanterne. Nažalost trgovina u kojoj smo kupili lanterne prodala nam je očito dotrajale i loše lanterne koje su odmah pri paljenju počele gorjeti i nisu se dizale. No, ipak smo uspjeli barem nekoliko pustiti u zrak, a ovo ćemo definitivno reklamirati i tražiti nove. Želja nam je iskupiti se građanima i prirediti obećano, a vjerujem da ćemo to i učiniti za koji tjedan u, kako smo i najavili, novom događaju ususret Orahovačkom proljeću. U svakom slučaju bio je to događaj koji je pokazao nešto posebno, bogatstvo i zajedništvo Orahovice oko nečega jedinstvenog i svog – rekao je predsjednik udruge organizatora, Reda vitezova Ružice grada Vlado Grgić Crni.

(www.icv.hr, vg; Foto: V. Grgurić)