U osam godina koliko postoje, u Restoranu Škola pripremili su 140.000 menija za studente, bilo bi i više da se nije pojavio koronavirus

Kada su 2007. godine prvi studenti zakoračili u Visoku školu za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, bio je to „prvi korak“ na dugom putovanju. Ti prvi studenti, današnjeg Veleučilišta u Virovitici, diplomu su stekli u staroj zgradi u središtu Virovitice, gdje je danas smještena Gimnazija i Katolička osnovna škola. U međuvremenu su se studenti preselili u bivšu zgradu, obnovljene vojarne u Virovitici. Te, 2014. u proljeće, sredstvima Virovitičko-podravske županije, izgrađen je i otvoren Studentski restoran. Dali su mu ime Škola.

Tri godine potom, 2017., u Virovitici je izrastao Studentski dom sa 108 mjesta. Prošle godine je 50 metara dalje otvoren Tehnološko-inovacijski centar, a u budućnosti će tu niknuti i Centar za pametnu poljoprivredu.

Virovitica je za studente koji dolaze u ovaj grad, a ima ih iz cijele Hrvatske, idealno mjesto. Uz Veleučilište u Virovitici koje nudi četiri preddiplomska studija (menadžment, studij poduzetništva, računarstva, elektronike), kao i Stručni studij drvne tehnologije Šumarskog fakulteta iz Zagreba, studenti u ovom gradu u krugu od 100 metara imaju sve. I predavanja i vježbe i krevet i ručak i kavu.

Ovo je priča o Studentskom restoranu Škola, mladoj ekipi, koja će ove godine obilježiti osam godina od kada rade i kod kojih se „prvotna ideja“ nije puno mijenjala. Naime, u te prve dane, direktor tvrtke Terra Slavonica, koja upravlja Restoranom i caffe barom Škola, bio je današnji župan Igor Andrović.

– I tada i danas nam je bilo važno povezati lokalne proizvođače i njihove proizvode ponuditi krajnjim konzumentima. Nama je i tada, u tim prvim danima bila važna simbioza domaćih proizvođača i krajnjih kupaca, a tako je i danas. Osim toga, želja nam je bila da studenti koji dolaze studirati u Viroviticu, imaju sve na jednom mjestu. Kada saživi još i Centar za pametnu poljoprivredu, tada će to biti – to – naglasio je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Današnji prokurist Terra Slavonice je Dalibor Per. Uz njega je osmeročlana mlada i nasmijana ekipa, kojima prosjek godina jedino „kvari“ ugostiteljski doajen ovih prostora Franjo Gjogj koji mladima usađuje iskustvo koje se može prenijeti samo ako iza sebe imate na „tisuće postavljenih domjenaka ili ručkova“. No, prvotna vizija, tih prvih i današnjih dana, nije se mijenjala. Domaće je „in“.

– Naši dobavljači su sa šireg područja grada Virovitice. Meso dobavljamo u Mesnici Šuvak i Peradarstvu Posavac, povrće nam stiže iz Brane, kruh iz Pekarne Mali park, sokovi iz domaćeg trgovačkog lanca KTC-a. Cijelo ovo vrijeme poslovanja smatramo kako moramo biti poveznica, most između domaćih proizvođača i krajnjih konzumenata. Naravno, sve to mora biti kvalitetno kako bi bilo ukusno – podcrtava Dalibor Per.

A u ovih, prvih osam godina, ekipa iz Restorana Škola pripremila je više od 140.000 studentskih menija (u meniju je juha, glavno jelo, prilog, salata, desert nap.a.) koji su „evidentirani iksicom“. Brojka bi zasigurno bila i veća, da su u zadnje dvije godine, zbog pandemije koronavirusa, studenti više bili na predavanjima, nego uz „online nastavu“. Naravno, tome treba pridodati i hranu koja je pripremana za klijente, građane, jer Restoran Škola, se u protekle „dvije olimpijade“, profilirala kao odlično mjesto za ukusnu hranu.

– Imam prijatelje koji studiraju u nekim drugim gradovima i oni mi pomalo zavide kada im kažem da mi, ovdje u Virovitici, na samo 100 metara, imamo sve na jednom mjestu. Studiram na Veleučilištu u Virovitici, dolazim iz Požege, a ponuda u Virovitici je odlična. Ovdje je idealno za studente, nema gubljenja vremena, minutu nakon predavanja ste u menzi, minutu nakon objeda ste u sobi. Iako je prvotno, prije tri godine, pri dolasku u Viroviticu, bilo sumnji, one su brzo nestale – kazala nam je Ana.

I sve to, uz ukusnu hranu, nasmijano osoblje, u Restoranu i caffe baru Škola, rade s definiranom cijenom studentskog menija, koja se od 2013., dok još nisu ni postojali, nije mijenjala i danas, kao i tada iznosi – 22,60 kuna.

– Voljeli bi da je više – kazuje Dalibor Per, naglašavajući ono što u ovo vrijeme naglašavaju mnogi. Cijenu plina. Naime, trošak plina im je, za siječanj 2022., u odnosu na siječanj 2021. skočio za 2,5 puta, pa bi povećanje cijene menija bio „poguranac“ u lakšem svladavanju izazova.

A do tada, u Školi nisu sjedili „skrštenih ruku“. Kako je na području Virovitičko-podravske županije izgrađeno deset novih vrtića te im je „zgodnije“ bilo dobavljati hranu iz Škole, nego imati “vlastite” kuhare, iz ovog restorana svaki radni dan s 90 obroka „školarci“ opskrbljuju vrtiće u Gradini, Špišić Bukovici i Gornjem Bazju. I to je dokaz da u Školi rade „fino i friško“ jer oni kuhaju za sve, od 7 do 77, od klinaca i klinceza, do gurmanskih zaljubljenika u hranu.

(vpz.hr)