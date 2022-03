Voćinski vatrogasci u samo par dana ugasili 6 požara, ponovno uputili apel: Oprezno prilikom spaljivanja biljnog otpada i suhe trave!

Voćinski vatrogasci se već nekoliko dana bore s požarima otvorenog prostora. Naime, 15. ožujka uspješno su ugasili požar niskog raslinja kod mjesta Ćeralije. Već sljedeći dan, također kod mjesta Ćeralije, u noćnim satima uspješno su ugasili još jedan takav požar.

Nekoliko dana kasnije, 21. ožujka gasili su dva požara, prvi kod mjesta Ćeralije, a drugi kod mjesta Macute. Ni sljedeći dan, 22. ožujka, voćinski vatrogasci nisu imali mira. Naime, kod mjesta Bokani je u večernjim satima izbio požar na niskom raslinju. I njega su uspješno ugasili.

Dva dana kasnije, jučer 24. ožujka, vatrogasci DVD-a Voćin izišli su na novu intervenciju. Dojavu o požaru, koji je izbio kod mjesta Macute, zaprimili su 16.52 sati te su odmah izišli na mjesto događaja. Ovaj put je gorjelo nisko raslinje i šuma. U gašenju požara sudjelovalo je 14 vatrogasaca i 4 vozila DVD-a Voćin, a u gašenju su im pomogli i radnici Šumarije Ćeralije, te vatrogasci Javne vatrogasne postrojba Slatina. Vatra je prvo lokalizirana, a potom u potpunosti ugašena.

Voćinski i svi ostali vatrogasci s područja Virovitičko-podravske županije apeliraju:

– Budući da su već započeli radovi na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina te spaljivanju korova, suhe trave i ostalog niskog raslinja, a kako su tijekom proteklih nekoliko dana evidentirani požari na otvorenim prostorima, apeliramo i pozivamo sve građane da budu posebno obazrivi prilikom spaljivanja te korištenja lako zapaljivih predmeta i tvari, a kojima bi mogli izazvati požare većih razmjera s težim posljedicama. Upućujemo apel građanima da savjesnim ponašanjem takve posljedice izbjegnu – poručili su.

Predviđene kazne

Temeljem Zakona o zaštiti od požara, za fizičku osobu koja izazove požar propisana je novčana kazna od 15.000 do 150.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana. Istim je Zakonom propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja, što je najčešći slučaj kod požara otvorenih prostora, kazniti za prekršaj novčanom kaznom od 2.000 do 15.000 tisuća kuna.

Također, propisana je i novčana kazna u iznosu od 1.000 do 15.000 kuna za prekršaj fizičke osobe koja ne prijavi nastanak požara i ne dostavi sve informacije o požaru.

Istim Zakonom, za pravnu osobu koja propustom izazove požar, predviđena je kazna od 15.000 do 150.000 kuna, a za odgovornu osobu u pravnoj osobi od 2.000 do 15.000 kuna.

Osim toga, ovakvim nepromišljenim radnjama građani mogu počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, za koje se može izreći kazna zatvora do tri godine, ako je djelo počinjeno iz nehaja, a ako je počinjeno s namjerom, propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, ovisno o posljedicama.

(www.icv.hr, adf; Foto: DVD Voćin)