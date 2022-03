Vodoinstalater Stipo Lovrenović vratio se iz Njemačke i u Svetom Đurđu otvorio obrt: “Srce me ‘vuklo’ kući”

Vodoinstalater Stipo Lovrenović iz Svetog Đurđa jedan je od obrtnika koji se unatoč dobrom poslu i plaći vratio iz Njemačke da bi svoju djelatnost mogao širiti na našim prostorima.

Posjetili smo ga u njegovoj obiteljskoj kući i sjedištu njegovog obrta “Vodoterm”u Bilogorskoj ulici na samom spajanju Svetog Đurađa i Podgorja taman kada se spremao na teren u Viroviticu.

– Iako nisam rođen u Svetom Đurđu, od 1993. kada sam ovdje stigao iz Požege, a prije toga i iz BiH gdje sam rođen 1986., ovo je moj drugi i jedini dom. Tu su mi i roditelji, supruga Mišela i kćerkica Kiara – rekao je Stipo koji je kao i mnogi drugi nakon završetka školovanja i stjecanja iskustva u poslu, odlučio otići raditi u Njemačku gdje se ipak može više zaraditi.

– Bio je to logički slijed događaja. Trogodišnju školu za vodoinstalatera završio sam u Industrijsko-obrtničkoj školi u Virovitici, a prvo radno iskustvo stekao sam kod majstora Josipa Đureša u Virovitici, potom u firmi “Termo Joso” također u Virovitici. To je trajalo do 2011. kada sam kao mnogi moji kolege odlučao otići potrebno iskustvo stjecati u Njemačkoj, točnije na području Franfurkta, a živio sam u obližnjem gradu Offenbachu. Radio sam tamo u jednoj hrvatskoj firmi na poslovima instalacija vodovoda i grijanja. Držim da sam tamo dodatno naučio sve ono što mi je bilo potrebno za utvrđivanje struke, a i zaradio novac da mogu osnovati i nešto svoje – kaže nam Stipo te ističe da je mogao i ondje otvoriti obrt, no srce ga je “vuklo” kući.

– Vratio sam se 2017. godine, oženio se, dobio kćerkicu i nitko sretniji od mene. Naravno, odmah sam prionuo i renoviranju kuće u kojoj sad živimo, jer radilo se o staroj kući koju je trebalo dograditi i obnoviti te jedan dio i preinačiti u radionu i prostor za alat, jer kao što kažu “bez alata nema zanata”, a u mom slučaju “bez mnogo alata nema zanata”, tako da sam naoružan mnogobrojnim bušilicama, rezalicama, brusilicama i ne znam već s čim ne – rekao nam je ovaj naš obrtnik-povratnik kojeg zbog kvalitete obavljanja posla, ali i također zbog poštenja, empatije i druželjubivosti mnogi zovu da im uvede instalacije ili popravi neki kvar.

– Uglavnom radim na novim stambenim objektima, kućama, stanovima… no ima posla i na popravcima jer ništa nije trajno i sve se kvari. Ovo je posao koji se može bez problema raditi od jutra do sutra, no ipak moram odvojiti vremena i za svoju obitelj. Za hobije nemam vremena, a tu i tamo odem pogledati neku lokalnu nogometnu utakmicu, to je sve. No važno mi je da sam ostvario ono što mi je najvažnije, živjeti i raditi među svojima u Hrvatskoj, uživati u onome što radim i oko sebe imati zadovoljne mušterije. Uz to, ne manje važno, imati zadovoljnu obitelj i drage prijatelje – rekao nam je naš poznati vodoinstalater Stipo Lovrenović.

(www.icv.hr, bs; foto: B. Sokele)