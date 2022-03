Vraća nam se zima: Evo što nas čeka ovog vikenda, sljedećeg tjedna moguć novi snijeg

Slatina se jutros probudila na -2,4°C, Virovitica na -2°C i Bilogora na -0,6°C, dok su mjerne postaje na Papuku tijekom jutra „javljale“ -7°C. Snježni pokrivač se još zadržava u višim predjelima Virovitičko-podravske županije, na Papuku i do 20 cm.

Do kraja tjedna očekujemo izmjenu sunca i oblaka, a postojat će mogućnost za mjestimične, kratkotrajne oborine na granici kiše i snijega u nižim predjelima. U višim predjelima će oborine biti u obliku snijega. Rijetko će se skupiti i formirati dekorativan snježni pokrivač, ako i bude onda je za to najveća vjerojatnost tijekom nedjelje. Vjetar slab do umjeren sjevernih i sjeveroistočnih smjerova. Temperature zraka u padu. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -4°C do 0°C, a najviše dnevne od 4°C do 7°C

U tjednu pred nama očekujemo povratak zimskog vremena. Temperature zraka i dalje hladnije u odnosu na višegodišnji prosjek, jutarnje od -7°C do -3°C, a najviše dnevne od 2°C do 5°C. Vjetar sjevernih smjerova slab do umjeren. Sljedećeg tjedna moguć je i novi snijeg. Trenutne procjene snježnog pokrivača do kraja tjedna na području Virovitičko-podravske županije su od 5 do 20 cm. Tako da će snježnih iznenađenja biti i u nižim predjelima. Zima u ožujku nije ništa novo, Ožujak luđak, u tjednu pred nama u potpunosti će opravdati svoj naziv.

(www.icv.hr, kp)