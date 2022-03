Vrhunski proizvodi BB OIL-a osvajaju europske i svjetska tržišta: Otvoren novi pogon za preradu uljarica vrijedan 11,6 milijuna kuna

Tvrtka BB OIL d.o.o. iz Bijelog Brda pokrenula je novi pogon za čišćenje, sušenje i skladištenje uljarica, vrijedan 11,6 milijuna kuna čime je napravila novi iskorak u poslovanju te tvornice za preradu ulja i proizvodnju brašna, odnosno preradu prvoklasnih uljarica iz organskog uzgoja.

– Ovakvi projekti stvaraju dodanu vrijednost poljoprivrednoj proizvodnji zbog čega su nam neophodni, a sjećam se da su prije nekoliko godina svoju priču započeli u jednoj maloj uljari. Primjer je ovo koji i drugi mogu slijediti, a o pozitivnoj gospodarskoj slici u našoj županiji govore i brojni podaci poput broja zaposlenih, smanjenju broja nezaposlenih te povećanju obrtničko-poduzetničke aktivnosti. Osječko-baranjska županija uvijek će biti podrška i pomoć svima onima koji započinju s vlastitim projektima, a koji su na korist čitave naše zajednice – kazao je župan Ivan Anušić prilikom obilaska pogona.

Proizvodnja tvrtke BB OIL d.o.o. počela je u prosincu 2017. godine i od tada bilježi zapažene rezultate u poslovanju, ali i daljnje investiranje u razvoj i proširenje kapaciteta.

– Prije nekoliko godina krenuli smo s projektom uljare, a kroz razvoj businessa shvatili smo da nam je sirovina jedan od ključnih segmenata oko koga se moramo brinuti. Odlučili smo izgraditi sušaru i silos kako bi imali vlastitu sirovinu u kontroliranim uvjetima i standardne kvalitete za isporuke roba koje planiramo proizvoditi i plasirati na europska i svjetska tržišta. Radimo organska ulja i bezgluteinska organska brašna vrhunske kvalitete, a pozicionirali smo se u premium segmentu i da bi mogli zadovoljiti kvalitete svjetskih standarda odlučili smo se na ovaj projekt – istaknuo je Miodrag Borojević, većinski vlasnik i investitor BB OIL-a.

Sadašnji kapacitet sušenja BB OIL-a je 100 tona dnevno, ukupni kapacitet skladištenja (sa silosima i niskopodnim skladištem) je 3.200 tona, a kapacitet uljare je 1.200 tona prerade uljarica.

– Prema sadašnjim kapacitetima imamo prostor i za raditi uslugu za ostale proizvođače iz regije koji se bave uzgojem ekoloških žitarica i uljarica, koje možemo ovdje prerađivati i dalje plasirati na europska tržišta. U pogonu uljare i skladištu u Bijelom Brdu zaposleno je 10 radnika, a već smo krenuli i s investicijom na području Erduta. Za sada smo kupili nešto više od 50 hektara vinograda te proizvodimo vlastito vino. Projektiranje vinarije je pri kraju, a nadamo se da ćemo s lokacijskim i građevinskim dozvolama biti gotovi do početka ljeta te da ćemo krenuti s izgradnjom čiji završetak planiramo do sljedeće berbe, znači do rujna 2024. godine kada očekujem prijem i preradu grožđa u novoj vinariji. Investicija će biti vrijedna 50 do 60 milijuna kuna – dodao je Borojević.

Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak čestitala je tvrtki BB Oil na uspješnoj investiciji ne samo za Općinu Erdut, već i za cijelu Osječko-baranjsku županiju.

– Ovo je ulaganje pokazatelj razvoja proizvodnje, posebno u prehrambenoj industriji koja sve više dobiva na značaju, a korak je i prema cilju da Hrvatska postane samodostatna u proizvodnji hrane te da ostvari značajniju poziciju u izvozu. Uz pomoć europskih sredstava koja imamo na raspolaganju, a kroz planove industrijske tranzicije za razdoblje od 2021. do 2027. godine na prostoru panonske Hrvatske, odnosno cijele Slavonije, bit će još mnoštvo prilika za ovakva i slična ulaganja, ne samo u poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji, već i industriji prerade drveta, metalurškoj industriji, informacijsko-komunikacijskim tehnologijama te razvoju kontinentalnog turizma – zaključila je Tramišak.

(www.icv.hr, tj)